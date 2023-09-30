Гладков: силы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду

Силы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет

Система ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбиты воздушные цели на подлете к городу», — написал он в телеграм-канале.

В последний раз о работе ПВО в Белгородском районе сообщалось 28 сентября. Тогда был сбит дрон самолетного типа. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, не было.

Накануне губернатор заявил, что с помощью дрона было атаковано село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе. По его словам, с беспилотника было сброшено взрывное устройство на припаркованные возле жилого дома автомобили, в результате «взрывной волной посечены две машины». Никто не пострадал.