Минобороны: над Белгородской областью сбили семь беспилотников самолетного типа

Над Белгородской областью сбили семь украинских беспилотников

Фото: Google Maps

Над Белгородской областью вечером 25 сентября дежурные средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.

Губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что дроны сбиты над Грайворонским городским округом, он назвал произошедшее «массированной атакой».

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. Фрагментами беспилотника посекло один автомобиль. Подворовой обход продолжим в светлое время суток», — написал он в телеграм-канале.

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