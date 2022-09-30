В КПРФ сообщили о задержаниях членов партии в Москве

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 52,74 (-2,67) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 55,3 (-2,11) Инвестиции, 30 сен, 16:32
В Иране задержали девятерых иностранцев за участие в протестах Политика, 00:28
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 00:26
В Белом доме заявили, что заявку Украины в НАТО лучше рассмотреть потом Политика, 00:17
Новые права и ОСАГО без бумаг: что изменится для водителей с 1 октября Авто, 00:15
«Гибли» не погибли: неожиданные секреты бизнес-успеха Хаяо Миядзаки Pro, 00:00
Поздняков назвал унизительными условия МОК для допуска россиян на турниры Спорт, 30 сен, 23:58
Зеленский отменил осенний призыв в армию и отложил демобилизацию Политика, 30 сен, 23:49
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
«Газпром» назвал объем газа в поврежденных нитках «Северных потоков» Бизнес, 30 сен, 23:49
В КПРФ сообщили о задержаниях членов партии в Москве Политика, 30 сен, 23:45
На Новодевичьем кладбище открыли памятник режиссеру Владимиру Меньшову Общество, 30 сен, 23:29
Почему при инсульте надо успеть попасть в «терапевтическое окно» Партнерский проект, 30 сен, 23:29
«Металлург» проиграл «Нефтехимику» в матче с 11 шайбами Спорт, 30 сен, 23:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 30 сен, 23:00
ФРГ, Дания, Швеция и Норвегия назвали саботажем ЧП на «Северных потоках» Бизнес, 30 сен, 22:58
Военная операция на Украине ,  
0 

В КПРФ сообщили о задержаниях членов партии в Москве

Среди задержанных оказались руководитель фракции в Мосгордуме Николай Зубрилин и другие члены от КПРФ. Пресс-секретарь фракции КПРФ связал задержания с «профилактическими» мерами перед митингом в поддержку референдумов в Москве
Николай Зубрилин
Николай Зубрилин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Полиция задержала в Москве нескольких членов Московской городской Думы, в том числе первого секретаря МГК КПРФ Николая Зубрилина, руководителя протестного отдела Павла Иванова и сотрудника отдела агитации и пропаганды Александра Лыскова. Об этом РБК рассказал пресс-секретарь фракции партии в Мосгордуме Никита Попов.

По его словам, Зубрилина остановили на станции метро «Охотный ряд» после того, как он ехал с митинга в поддержку присоединения Донбасса к России. «Спросили что он там делал. 40 минут продержали в отделе полиции в метро, сейчас везут в ОВД Китай-город. Никаких обвинений не предъявляют и ничего не объясняют», — заявил Попов.

Позднее Попов рассказал РБК, что Зубрилина отпустили «без каких-либо последствий». «Сказали, что при входе в метро сработала система распознавания лиц «Сфера» и сотрудники были обязаны его задержать. По итогу, около часа просидел в ОВД Китай-город, после чего ему сказали, что он свободен», — добавил он.

Также на входе в метро был задержан Павел Иванов, после того как система распознавания лиц выдала сигнал тревоги. «После этого полицейские, задержав его, вызвали наряд из районного ОВД и переправили в отделение полиции в районе Зюзино — на другой конец города. Причину принятия подобной меры в отношении Павла Иванова работники органов внутренних дел не называют. Из отдела Иванова отпустили с предписанием не нарушать общественный порядок», — сообщил пресс-секретарь фракции.

Аналогичный инцидент произошел с Александром Лысковым, продолжил Попов. «После выхода из здания нижней палаты Федерального собрания, входя на станцию метро «Охотный ряд» он был задержан полицейскими в результате срабатывания системы распознавания лиц <...> Первоначально правоохранители не говорили о причине задержания. Потом выяснилось, что ему пытаются вменить «уклонение от частичной мобилизации», при этом ничего не показывая на бумаге. Хотя Лысков не получал абсолютно никаких повесток», — отметил он.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам
Статьи
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Какие вопросы задать соискателям на позиции курьера и фасовщика
Инструкции
Pro
Настраиваемся на продуктивный день: короткая медитация
Видео
Pro
Кому не откроют счет за рубежом и почему
Инструкции
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Почему бокал вина — плохой способ избавиться от стресса
Статьи
Pro
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике
Статьи
Pro
Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору
Статьи
Pro
Фото: Michael Loccisano / Getty Images Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы
Инструкции

По итогам муниципальных выборов в Москве, прошедших 9–11 сентября, КПРФ получила 42 мандата. Лучший результат показала Единая Россия», которая получила 1160 мандатов из 1417.

В КПРФ назвали фарсом слова Миронова о возможном объединении партий
Политика
Сергей Миронов

С начала спецоперации на Украине КПРФ выступала с поддержкой решения о ее проведении. Так, за неделю до объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации к ней также призывал лидер партии Геннадий Зюганов.

25 сентября КПРФ подготовила законопроект об уголовном наказании для должностных лиц за отправку на спецоперацию на Украину тех, кто не прошел необходимую подготовку.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев, Любовь Порываева Любовь Порываева
КПРФ Москва Мосгордума задержания
Материалы по теме
КПРФ внесет в Думу законопроект о защите мобилизованных от коллекторов
Политика
КПРФ предложила наказывать за отправку на СВО неподготовленных военных
Политика
КПРФ заявила о фейковом «письме Зюганова» к Путину про Кадырова
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter