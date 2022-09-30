В КПРФ сообщили о задержаниях членов партии в Москве

Среди задержанных оказались руководитель фракции в Мосгордуме Николай Зубрилин и другие члены от КПРФ. Пресс-секретарь фракции КПРФ связал задержания с «профилактическими» мерами перед митингом в поддержку референдумов в Москве

Николай Зубрилин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Полиция задержала в Москве нескольких членов Московской городской Думы, в том числе первого секретаря МГК КПРФ Николая Зубрилина, руководителя протестного отдела Павла Иванова и сотрудника отдела агитации и пропаганды Александра Лыскова. Об этом РБК рассказал пресс-секретарь фракции партии в Мосгордуме Никита Попов.

По его словам, Зубрилина остановили на станции метро «Охотный ряд» после того, как он ехал с митинга в поддержку присоединения Донбасса к России. «Спросили что он там делал. 40 минут продержали в отделе полиции в метро, сейчас везут в ОВД Китай-город. Никаких обвинений не предъявляют и ничего не объясняют», — заявил Попов.

Позднее Попов рассказал РБК, что Зубрилина отпустили «без каких-либо последствий». «Сказали, что при входе в метро сработала система распознавания лиц «Сфера» и сотрудники были обязаны его задержать. По итогу, около часа просидел в ОВД Китай-город, после чего ему сказали, что он свободен», — добавил он.

Также на входе в метро был задержан Павел Иванов, после того как система распознавания лиц выдала сигнал тревоги. «После этого полицейские, задержав его, вызвали наряд из районного ОВД и переправили в отделение полиции в районе Зюзино — на другой конец города. Причину принятия подобной меры в отношении Павла Иванова работники органов внутренних дел не называют. Из отдела Иванова отпустили с предписанием не нарушать общественный порядок», — сообщил пресс-секретарь фракции.

Аналогичный инцидент произошел с Александром Лысковым, продолжил Попов. «После выхода из здания нижней палаты Федерального собрания, входя на станцию метро «Охотный ряд» он был задержан полицейскими в результате срабатывания системы распознавания лиц <...> Первоначально правоохранители не говорили о причине задержания. Потом выяснилось, что ему пытаются вменить «уклонение от частичной мобилизации», при этом ничего не показывая на бумаге. Хотя Лысков не получал абсолютно никаких повесток», — отметил он.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

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