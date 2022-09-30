Медведев написал, что «у нас праздник, у них тяжелые наркотики»
В то время как в России «праздник» по поводу присоединения новых регионов, на Украине и Западе — «тяжелые наркотики, деменция, цинизм», написал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Он прокомментировал сразу три заявления зарубежных политиков, которые прозвучали после церемонии подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 30 сентября.
Во-первых, объявление украинского президента Владимира Зеленского о подаче заявки на вступление страны в НАТО, чтобы «де-юре» закрепить то, что она уже «де-факто» является членом альянса в связи с тем, что блок и Киев доверяют друг другу и друг друга защищают.
«[Зеленский] просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны. Явно накрыло парня», — считает Медведев.
Во-вторых, зампред Совбеза высказался по поводу заявления президента США Джо Байдена о непризнании присоединения новых регионов к России. Байден счел, что своими действиями Москва «нарушает международное право, попирает Устав Организации Объединенных Наций».
«Могли бы найти хорошее место для открытия американского консульства в новых субъектах Российской Федерации», — заявил на это Медведев.
В-третьих, экс-президент России решил ответить на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что если Украина прекратит воевать, то она прекратит свое существование как суверенная держава.
«Какой циничный мальчик — ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев», — полагает Медведев.