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Медведев написал, что «у нас праздник, у них тяжелые наркотики»

«У нас Праздник. У них: Тяжелые наркотики. Деменция. Цинизм», — написал экс-президент России
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В то время как в России «праздник» по поводу присоединения новых регионов, на Украине и Западе — «тяжелые наркотики, деменция, цинизм», написал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он прокомментировал сразу три заявления зарубежных политиков, которые прозвучали после церемонии подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 30 сентября.

Во-первых, объявление украинского президента Владимира Зеленского о подаче заявки на вступление страны в НАТО, чтобы «де-юре» закрепить то, что она уже «де-факто» является членом альянса в связи с тем, что блок и Киев доверяют друг другу и друг друга защищают.

«[Зеленский] просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны. Явно накрыло парня», — считает Медведев.

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Во-вторых, зампред Совбеза высказался по поводу заявления президента США Джо Байдена о непризнании присоединения новых регионов к России. Байден счел, что своими действиями Москва «нарушает международное право, попирает Устав Организации Объединенных Наций».

«Могли бы найти хорошее место для открытия американского консульства в новых субъектах Российской Федерации», — заявил на это Медведев.

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В-третьих, экс-президент России решил ответить на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что если Украина прекратит воевать, то она прекратит свое существование как суверенная держава.

«Какой циничный мальчик — ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев», — полагает Медведев.

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Персоны
Лилия Пашкова
Дмитрий Медведев Украина Владимир Зеленский Йенс Столтенберг

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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