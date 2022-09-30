МИД назвал предвзятой позицию генсека ООН по новым территориям России

Ведомство указало, что генсеку, согласно Уставу ООН, следует придерживаться беспристрастной позиции и не делать ангажированных заявлений. Гутерриш осудил присоединение к России новых территорий

Мария Захарова (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш позволил себе «предвзятые оценочные высказывания» в отношении «волеизъявления населения» ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Она отреагировала на заявление генсека о том, что присоединение этих территорий к России «не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения». Об этом Гутерриш заявил 29 сентября. Он добавил, что «аннексия» является «нарушением принципов Устава ООН и международного права» и что организация поддерживает территориальную целостность Украины.

Захарова отметила, что подобными высказываниями генсек «превысил свои полномочия» и «фактически солидаризировался с коллективным Западом», хотя, согласно документам ООН, он не может «делать ангажированные политические заявления от имени всей Организации».

В Уставе ООН (ст. 100) говорится, что сотрудники Секретариата организации (его возглавляет Гутерриш) «не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для Организации», и «должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед Организацией».

Ранее на нарушение генсеком этой статьи в связи с его заявлениями по Украине обратило внимание постоянное представительство России при ООН.

Согласно утверждениям российской стороны, вхождение четырех новых регионов в состав России не противоречит Уставу ООН, поскольку в его первой и 55-й статьях содержится положение о «самоопределении народов».

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Другие страны, например США, обвиняют Россию в нарушении Устава ООН. «Россия нарушает международное право, попирает Устав Организации Объединенных Наций и повсюду демонстрирует свое презрение к мирным народам», — заявил американский президент Джо Байден в комментарии по поводу «аннексии» украинских регионов (цитата по CNN).