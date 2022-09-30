Постпредство России обвинило генсека ООН в нарушении устава организации

В российском постпредстве сочли, что Гуттериш, говоря о прошедших на утраченных Украиной территориях референдумах о присоединении к России, превысил свои полномочия. Чиновники ООН должны действовать беспристрастно, указала миссия

Генсек ООН Антониу Гутерриш нарушил 100 статью Устава организации о беспристрастности действий, заявив о несоответствии международному праву присоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Об этом заявили в постоянном представительстве России при ООН, передает «РИА Новости».

«Генеральный секретарь и секретариат «должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед Организацией», иными словами, что они всегда должны действовать беспристрастно», — сказано в сообщении российского постпредства.

Гутерриш прокомментировал референдумы накануне, вечером 29 сентября. Он указал, что Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, несет особую ответственность за соблюдение устава организации. «Любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы силой или применения силы является нарушением принципов Устава ООН и международного права», — добавил генсек. Гутерриш отметил, что организация привержена суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ и в соответствии с резолюциями ООН.

Референдумы в ДНР, ЛНР, а также на перешедших российским войскам территориях Херсонской области и Запорожской области в ходе военной операции на Украине прошли с 23 по 27 сентября. По данным местных избиркомов, за вхождение в состав России проголосовали 98,42% избирателей ЛНР, 99,23% электората ДНР. В Запорожской области «за» проголосовали 93,1%, в Херсонской — 87,05%.

Москва говорила, что поддержит итоги голосования. В ночь на 30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Днем 30 сентября он подпишет договоры о включении новых территорий в состав России. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский проведет срочное заседание Совета нацбезопасности страны. Киев считает прошедшие референдумы незаконными и обвиняет Москву в попытке аннексии. Западные страны, в том числе Евросоюз и США, также отказались признать прошедшие голосования и начали готовить новые санкции.

Объявляя о начале военной операции на Украине 24 февраля Путин подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация каких-либо территорий. Целями спецоперации он называл «денацификацию» и демилитаризацию соседней страны, а также защиту жителей от «геноцида».