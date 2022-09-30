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Путин упростил получение гражданства для контрактников-иностранцев

Упрощен порядок получения гражданства России и для родственников иностранцев-контрактников, но им нужно будет предоставить больше документов
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства для иностранцев, заключивших контракт на военную службу в российских вооруженных силах. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, с заявлениями на получение гражданства России в упрощенном порядке могут обратиться иностранные граждане и лица без гражданства, заключившие контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, других войсках и воинских формированиях на срок не менее одного года и принимающие или принимавшие участие в боевых действиях не менее шести месяцев.

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Упрощенный порядок также предусмотрен для тех иностранцев, которые участвовали в боевых действиях менее шести месяцев, но получили ранения, с которыми подлежат увольнению.

Подать заявление на российский паспорт в упрощенном порядке могут супруги и дети вышеуказанных категорий иностранцев и лиц без гражданства, следует из документа.

При подаче заявления на гражданство иностранцы-контрактники должны предоставить: документ, удостоверяющий личность, ходатайство от работодателя с информацией о сроке военной службы, а также, в случае включения в заявление детей, их свидетельства о рождении и согласие на получение гражданства от тех, кто достиг 14 лет.

Родственники контрактников-иностранцев при подаче заявления в упрощенном порядке дополнительно должны предоставить документ, подтверждающий родство, справку об отсутствии наркомании и инфекционных заболеваний, в том числе сертификат с отрицательным результатом анализа на ВИЧ, а также документ, подтверждающий право проживать на территории России.

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24 сентября президент России Владимир Путин подписал закон, которым также упрощается получение гражданства иностранцами, заключившими контракт на военную службу. В предыдущей версии закона кандидаты на получение гражданства этой категории должны были отслужить по контракту не менее пяти лет.

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иностранцы Владимир Путин указ получение гражданства

Владимир Путин

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