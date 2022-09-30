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Reuters узнал об усилении контроля за газопроводами в Италии

По дну моря в Италию проложен один из самых длинных газопроводов в мире — Транссредиземноморский, через который алжирский газ поставляется в Европу
Фото: Luca Bruno / AP
Фото: Luca Bruno / AP

Правительство Италии усилило морское наблюдение и контроль в отношении трубопроводов, по которым поступает газ на юг и восток страны, пишет Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников. Решение принято в связи со взрывами на «Северных потоках», указывает агентство.

Накануне начальник штаба Военно-морских сил Италии Каво Драгоне сообщил, что в Сицилийском проливе (также известен как Тунисский пролив) были удвоены силы ВМФ, кроме того, планируются проверки трубопроводов, расположенных на дне Средиземного моря, писала газета La Repubblica. Для защиты газопроводов, отмечает издание, хотят привлечь в том числе роботов.

Власти Италии не указывали, о каких трубопроводах идет речь. По дну моря в Италию и далее в Европу проложен один из самых длинных газопроводов в мире — Транссредиземноморский, через который прокачивается газ из Алжира. Кроме того, со стороны Греции к югу Италии подведен Трансадриатический трубопровод (TAP, продолжение Трансанатолийского, через который газ поставляется из Азербайджана через Турцию в Европу).

«Беспрецедентные разрушения» «Северных потоков». Что важно знать
Бизнес
Место утечки на &laquo;Северном потоке&raquo;

26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в территориальных водах Дании и Швеции произошли взрывы. В компании-операторе Nord Stream разрушения назвали «беспрецедентными» и заявили, что сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры оценить пока невозможно.

И в России, и на Западе говорили о повреждении газопроводов в результате диверсии. Причем российский президент Владимир Путин заявил, что взрывы были организованы «англосаксами» (этот термин обычно употребляется в отношении США и Великобритании). В связи со взрывами Москва соберет заседание Совета Безопасности ООН, говорили в МИДе.

В Пентагоне заявляли, что пока рано делать выводы о виновных в ЧП на «Северных потоках» и что необходимо провести расследование.

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«Северный поток» запущен в 2011 году, его мощность составляет 55 млрд куб. м в год. Прокачка по нему была приостановлена «Газпромом» в конце августа из-за проблем с газотурбинными двигателями Siemens. «Северный поток-2» достроили в 2021 году, однако он так и не начал работу, поскольку власти Германии приостановили процедуру его сертификации в феврале 2022 года.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
газопровод Северный поток газ взрыв Италия
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