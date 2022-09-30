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В ЕР сообщили, что в Москве разносят уведомления об отзыве повесток

В «Единой России» сообщили, что в Москве стали разносить уведомления об отзывах повестки
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Сотрудники столичных префектур разносят по домам уведомления об отзыве повесток, выписанных по ошибке, сообщает телеграм-канал столичного отделения партии «Единая Россия».

«Повестки, которые выписаны на основании недостоверных данных запасников, отзываются после дополнительных проверок и обращения жителей», — утчнили в отделении.

Накануне президент Владимир Путин поручил исправить все ошибки, допущенные при частичной мобилизации, и вернуть домой тех, кто был призван без надлежащих оснований.

Путин потребовал исправить «все ошибки», допущенные при мобилизации
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Президент пояснил, что в ходе мобилизационных мероприятий от граждан поступает «много информации» об организации призыва, качества, снабжения, бытовых условий призванных и других проблем.

«В ходе этой мобилизации возникает много вопросов. И нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь. Тем гражданам, кому, например, полагается отсрочка. Например, имеются в виду многодетные отцы, или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста», — сказал президент на совещании с членами Совета безопасности.

Материал дополняется
 

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