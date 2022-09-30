В «Единой России» сообщили, что в Москве стали разносить уведомления об отзывах повестки

В ЕР сообщили, что в Москве разносят уведомления об отзыве повесток В «Единой России» сообщили, что в Москве стали разносить уведомления об отзывах повестки

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Сотрудники столичных префектур разносят по домам уведомления об отзыве повесток, выписанных по ошибке, сообщает телеграм-канал столичного отделения партии «Единая Россия».

«Повестки, которые выписаны на основании недостоверных данных запасников, отзываются после дополнительных проверок и обращения жителей», — утчнили в отделении.

Накануне президент Владимир Путин поручил исправить все ошибки, допущенные при частичной мобилизации, и вернуть домой тех, кто был призван без надлежащих оснований.

Президент пояснил, что в ходе мобилизационных мероприятий от граждан поступает «много информации» об организации призыва, качества, снабжения, бытовых условий призванных и других проблем.«В ходе этой мобилизации возникает много вопросов. И нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь. Тем гражданам, кому, например, полагается отсрочка. Например, имеются в виду многодетные отцы, или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста», — сказал президент на совещании с членами Совета безопасности.Материал дополняется