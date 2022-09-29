В МФЦ опровергли данные о «негласном распоряжении» выдавать повестки
Информация о том, что многофункциональные центры получили распоряжение выдавать повестки посетителям, не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе МФЦ.
«По факту публикации о том, что МФЦ дано распоряжение о выдаче посетителям повесток в офисах «Мои документы» сотрудниками центров госуслуг, пресс-служба центров госуслуг выступает с официальным опровержением. Изложенная информация является ложной», — сказали РБК в пресс-службе МФЦ.
О том, что МФЦ получили негласное распоряжение выдавать повестки всем мужчинам до 35 лет, ранее со ссылкой на нескольких сотрудников МФЦ сообщил Forbes.
«Всем мужчинам от 20 до 34 лет вместе с паспортом должны выдаваться повестки, для того чтобы уведомить о частичной мобилизации», — сообщил корреспонденту издания сотрудник одного из столичных МФЦ. При этом неважно, является ли человек студентом-очником или имеет ли другую уважительную причину для отсрочки от мобилизации. «Все детали будете уточнять в военкомате», — пояснили корреспонденту Forbes в МФЦ.
Самому журналисту повестку не вручили из-за технического сбоя, но мужчине перед ним, который пришел получать паспорт, повестку выдали, пишет издание.
Один из сотрудников МФЦ в разговоре с другим корреспондентом Forbes подтвердил, что негласное распоряжение выдавать повестки всем мужчинам призывного возраста, находящимся в базе, существует.
Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, она затронет 300 тыс. человек.
Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», повестка может вручаться только лично, под расписку. Ее выдает работник военкомата либо руководитель или уполномоченный представитель организации, если это происходит по месту работы или учебы. В рамках проходящей частичной мобилизации повестки гражданам также начали вручать в военкоматах, которые открыли у пропускных пунктов на границе с Казахстаном и Грузией, где возникли очереди из желающих выехать из России.