Трамп в сопровождении бойца прибыл в Кливленд на первые дебаты с Байденом

Президент США Дональд Трамп прибыл в американский город Кливленд (штат Огайо) для участия в первых теледебатах с кандидатом на пост главы государства от Демократической партии Джо Байденом. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Как передает пресс-пул со ссылкой на высокопоставленного представителя кампании Трампа, президент не стал тратить время на дополнительную подготовку к дебатам.

Трампа в том числе сопровождают адвокат Рудольф Джулиани и американский боец смешанного стиля (ММА) Колби Ковингтон. Также вместе с президентом в Кливленд прибыла его жена Мелания Трамп.

Телеканал FOX 8 News передает, что дебаты состоятся в университете Case Western Reserve University. Теледебаты разбиты на шесть сегментов продолжительностью 15 минут.