Швеция перенесла командование ВМС на подземную базу ради защиты от России

Швеция перенесла командование ВМС на подземную базу ради защиты от России

Командование ВМС Швеции возвращают на подземную базу времен холодной войны. Аналитик Шведского института оборонных исследований связывает это решение с защитой от России

Солдаты ВМС Швеции (Фото: Urban AnderssonAftonbladet / ZUMA / ТАСС)

Штаб-квартиру Военно-морских сил (ВМС) Швеции перенесли на подземную базу на острове Мускё, в 40 км от Стокгольма, пишет The Guardian со ссылкой на представителя флота.

«База Мускё уникальна с точки зрения фортификации, это подземная территория, такая же большая, как старый город в Стокгольме», — сообщила глава отдела коммуникаций ВМФ Ребекка Ландберг.

Она отметила, что командование ВМС должно быть устойчивым и способным работать даже под атакой, что делает Мускё «лучшим вариантом». «Вооруженным силам нужно адаптировать свои операции к вызовам, которые бросает ухудшающаяся внешняя среда», — сказала представитель ВМС.

Старший аналитик Шведского института оборонных исследований Никлас Грэндзолм заявил, что решение перенести штаб-квартиру может быть связано с тем, что согласно расчетам только Мускё достаточно защищена на случай, если Россия применит мощное оружие.