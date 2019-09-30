Швеция перенесла командование ВМС на подземную базу ради защиты от России

Штаб-квартиру Военно-морских сил (ВМС) Швеции перенесли на подземную базу на острове Мускё, в 40 км от Стокгольма, пишет The Guardian со ссылкой на представителя флота.
«База Мускё уникальна с точки зрения фортификации, это подземная территория, такая же большая, как старый город в Стокгольме», — сообщила глава отдела коммуникаций ВМФ Ребекка Ландберг.
Она отметила, что командование ВМС должно быть устойчивым и способным работать даже под атакой, что делает Мускё «лучшим вариантом». «Вооруженным силам нужно адаптировать свои операции к вызовам, которые бросает ухудшающаяся внешняя среда», — сказала представитель ВМС.
Старший аналитик Шведского института оборонных исследований Никлас Грэндзолм заявил, что решение перенести штаб-квартиру может быть связано с тем, что согласно расчетам только Мускё достаточно защищена на случай, если Россия применит мощное оружие.