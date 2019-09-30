Бывшего президента Франции Жака Ширака похоронили в Париже

Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год, он умер в возрасте 86 лет

В Париже прошли похороны бывшего президента Франции Жака Ширака, сообщает Le Figaro.

Церемония прошла на кладбище Монпарнас, где похоронена дочь Ширака Лоуренс, скончавшаяся в 2016 году. В похоронах участвовали несколько десятков человек, в основном это родственники и близкие бывшего президента.

На официальную церемонию прощания с Шираком были приглашены около 80 действующих и бывших глав иностранных государств, включая президента России Владимира Путина.

Ширак умер 26 сентября в кругу семьи. Он — 22-й президент Франции, в этой должности он проработал с 1995 по 2007 год. Позже он стал пожизненным членом Конституционного совета страны.