Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 64,64 (+0,23) Quote, 13:57
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 70,72 (+0,4) Quote, 13:57
В Кремле отреагировали на сообщения о повышении пенсионного возраста Общество, 17:03 Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО Украины Политика, 17:01 На Украине назвали причину отъезда из страны бывшего генпрокурора Луценко Общество, 16:59 Премьер-министр Афганистана заявил о своей победе на выборах президента Политика, 16:59 Мосгосуд оставил под стражей фигуранта «дела 27 июля» Чирцова Общество, 16:50 В Симферополе угнали и разбили служебный Mercedes министра ЖКХ Крыма Общество, 16:44 Бывшего президента Франции Жака Ширака похоронили в Париже Политика, 16:41 Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы Политика, 16:36 Мосгорсуд признал законным заочный арест основателя «Рольфа» Петрова Общество, 16:36 Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком Политика, 16:35 Как французский ретейл обходит запрет на сверхурочную работу — Bloomberg Pro, 16:30 Почему американский рынок акций нацелился на рост Quote, 16:29 Кремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа Общество, 16:24 В Кремле отреагировали на решение суда по Устинову Общество, 16:23
Политика ,  
0 
Бывшего президента Франции Жака Ширака похоронили в Париже
Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год, он умер в возрасте 86 лет

В Париже прошли похороны бывшего президента Франции Жака Ширака, сообщает Le Figaro.

Церемония прошла на кладбище Монпарнас, где похоронена дочь Ширака Лоуренс, скончавшаяся в 2016 году. В похоронах участвовали несколько десятков человек, в основном это родственники и близкие бывшего президента.

Фотогалерея 
Прощание с Жаком Шираком в Париже. Фоторепортаж

На официальную церемонию прощания с Шираком были приглашены около 80 действующих и бывших глав иностранных государств, включая президента России Владимира Путина.

Ширак умер 26 сентября в кругу семьи. Он — 22-й президент Франции, в этой должности он проработал с 1995 по 2007 год. Позже он стал пожизненным членом Конституционного совета страны.

Фотогалерея 
«Война всегда худшее решение»: каким был экс-президент Франции Жак Ширак

Телеканал BFM TV сообщал, что последнее публичное выступление Ширака прошло в 2014 году, состояние его здоровья ухудшилось после инфаркта в 2005 году. Бывшего президента госпитализировали в 2010,2015 и 2016 годах.

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон объявил 30 сентября днем национального траура по Шираку. «Мы, французы, теряем государственного деятеля, которого мы любили так же сильно, как он любил нас», — заявил он.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Жак Ширак, похороны
Материалы по теме
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Политика
Прощание с Жаком Шираком в Париже. Фоторепортаж
Общество
Spiegel сообщил об отсутствии у Шрёдера приглашения на похороны Ширака
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter