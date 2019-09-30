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Прощание с Жаком Шираком в Париже. Фоторепортаж
В Париже прошло прощание с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Он умер 26 сентября в возрасте 86 лет. На церемонию пригласили около 80 действующих и бывших глав государств. Накануне состоялось национальное прощание с бывшим президентом
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Национальное прощание с Жаком Шираком прошло 29 сентября в Доме инвалидов в Париже, в нем приняли участие​ тысячи человек

Фото: Benoit Tessier / Reuters
Власти объявили, что двери Дома инвалидов будут открыты, пока сюда продолжат приходить люди
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

На следующий день во дворе Дома инвалидов Шираку были отданы военные почести

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: Benoit Tessier / Reuters

30 сентября во Франции объявили днем траура

Панихида прошла в парижской церкви Сен-Сюльпис

Фото: Francois Mori / AP

Слева направо: Брижит и Эмманюэль Макрон и дочь Жака Ширака Клод

Фото: Francois Mori / AP

Президент России Владимир Путин (в центре)

Фото: Francois Mori / AP

Справа налево: экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен с женой Анн-Эймон, экс-президент Николя Саркози с женой Карлой Бруни-Саркози и бывший президент Франции Франсуа Олланд​

Фото: Francois Mori / AP

Премьер-министр Ливана Саад Харири (слева) и экс-президент США Билл Клинтон (в центре)

Фото: Francois Mori / AP

Справа налево: князь Монако Альбер, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани и экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен​

Фото: Francois Mori / AP

Жак Ширак управлял Францией с 1995 по 2007 год. Он умер 26 сентября на 87-м году жизни

Теги: мультимедиа, Жак Ширак, Франция
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