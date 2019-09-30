Прощание с Жаком Шираком в Париже. Фоторепортаж

Прощание с Жаком Шираком в Париже. Фоторепортаж

В Париже прошло прощание с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Он умер 26 сентября в возрасте 86 лет. На церемонию пригласили около 80 действующих и бывших глав государств. Накануне состоялось национальное прощание с бывшим президентом