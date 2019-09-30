Прощание с Жаком Шираком в Париже. Фоторепортаж

Национальное прощание с Жаком Шираком прошло 29 сентября в Доме инвалидов в Париже, в нем приняли участие тысячи человек
На следующий день во дворе Дома инвалидов Шираку были отданы военные почести
30 сентября во Франции объявили днем траура
Панихида прошла в парижской церкви Сен-Сюльпис
Слева направо: Брижит и Эмманюэль Макрон и дочь Жака Ширака Клод
Президент России Владимир Путин (в центре)
Справа налево: экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен с женой Анн-Эймон, экс-президент Николя Саркози с женой Карлой Бруни-Саркози и бывший президент Франции Франсуа Олланд
Премьер-министр Ливана Саад Харири (слева) и экс-президент США Билл Клинтон (в центре)
Справа налево: князь Монако Альбер, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани и экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен
Жак Ширак управлял Францией с 1995 по 2007 год. Он умер 26 сентября на 87-м году жизни