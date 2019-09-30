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Spiegel сообщил об отсутствии у Шрёдера приглашения на похороны Ширака
Шрёдеру, который был канцлером Германии в годы президентства Ширака, не прислали приглашение на похороны бывшего президента Франции. В Париже заявили, что для участия в церемонии ему нужно было лишь уведомить о своем желании
Герхард Шрёдер (Фото: DPA / ТАСС)

Елисейский дворец не пригласил бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, хотя тот хотел принять в ней участие. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на пресс-службу экс-канцлера.

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По данным издания, Шрёдер попросил приглашение через посольство Германии в Париже. Однако Елисейский дворец сообщил, что количество мест ограничено. Источники в администрации президента Франции, однако, сказали, что Шрёдера ждали на церемонии. Как собеседники издания сообщили, для участия в траурной церемонии ему следовало лишь проинформировать Париж о своем желании. Место для Шрёдера в парижской церкви Сен-Сюльпис, где проходило отпевание, было зарезервировано, поэтому, скорее всего, произошло недопонимание, указывает журнал.

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Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец поясняет, что власти Франции не направляли приглашения никому из-за ограниченного числа мест в Сен-Сюльпис, однако Шрёдер ждал именно официального приглашения.

Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год. Шредер, который с 2017 года возглавляет совет директоров «Роснефти», занимал пост канцлера Германии в 1998–2005 годах. Вместе они работали над многими проблемами европейской политики, в частности, в 2003 году приняли совместное решение отказаться от участия в кампании США в Ираке.

Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет. 30 сентября во Франции объявили траур в связи со смертью экс-президента. Его похоронят на кладбище Монпарнас. На церемонию прощания с Шираком прилетел в том числе российский лидер Владимир Путин.

Теги: Герхард Шредер, Жак Ширак, похороны, смерть
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