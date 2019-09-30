Spiegel сообщил об отсутствии у Шрёдера приглашения на похороны Ширака

Шрёдеру, который был канцлером Германии в годы президентства Ширака, не прислали приглашение на похороны бывшего президента Франции. В Париже заявили, что для участия в церемонии ему нужно было лишь уведомить о своем желании

Герхард Шрёдер (Фото: DPA / ТАСС)

Елисейский дворец не пригласил бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, хотя тот хотел принять в ней участие. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на пресс-службу экс-канцлера.

По данным издания, Шрёдер попросил приглашение через посольство Германии в Париже. Однако Елисейский дворец сообщил, что количество мест ограничено. Источники в администрации президента Франции, однако, сказали, что Шрёдера ждали на церемонии. Как собеседники издания сообщили, для участия в траурной церемонии ему следовало лишь проинформировать Париж о своем желании. Место для Шрёдера в парижской церкви Сен-Сюльпис, где проходило отпевание, было зарезервировано, поэтому, скорее всего, произошло недопонимание, указывает журнал.

Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец поясняет, что власти Франции не направляли приглашения никому из-за ограниченного числа мест в Сен-Сюльпис, однако Шрёдер ждал именно официального приглашения.