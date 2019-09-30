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Путин прилетел в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент Владимир Путин прибыл в Париж, где примет участие в церемонии прощания с бывшим главой Франции Жаком Шираком, сообщает ТАСС.

Как ожидается, всего в церемонии примет участие около 80 бывших и действующих глав иностранных государств. Во дворе Дома инвалидов в Париже начали отдавать военные почести Шираку, на церемонии присутствует президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Ширака похоронят на кладбище Монпарнас рядом с местом, где покоится его старшая дочь Лоранс. 30 сентября во Франции объявили днем траура по экс-президенту.

Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет. Он руководил Францией с 1995 по 2007 год.

Теги: Франция, Владимир Путин, Жак Ширак
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