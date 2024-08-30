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Военная операция на Украине ,  
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Глава ЕК заявила, что некоторые политики в ЕС «мутят воду» насчет Украины

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Военная операция на Украине
Фон дер Ляйен опосредованно раскритиковала Орбана за политику в отношении Украины и напомнила о подавлении СССР восстания в Венгрии, когда погибли более 2,6 тыс. венгров. Путин называл ошибкой ввод советских танков в Будапешт
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Zhao Dingzhe / XinHua / Global Look Press)

Некоторые политики внутри Евросоюза и даже в центре Европы «мутят воду» в дискурсе об Украине и возлагают вину «не на захватчика, а на захваченных», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по безопасности Globsec в Праге, передает Politico.

«Поэтому я хочу спросить их: стали бы вы когда-нибудь обвинять венгров во вторжении советских войск в 1956 году? Стали бы вы когда-нибудь обвинять чехов в советских репрессиях 1968 года? Ответ на эти вопросы предельно ясен: поведение Кремля тогда было незаконным и чудовищным», — сказала она.

Фон дер Ляйен не назвала имя политиков, которых имела в виду, однако венгерский премьер Виктор Орбан в последние месяцы регулярно подвергается критике за несогласие с политикой ЕС в отношении Украины.

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Виктор Орбан

Орбан отмечал сложную историю взаимоотношений Москвы и Будапешта. «Они несколько раз атаковали и оккупировали [нашу] страну», — говорил Орбан, напомнив о подавлении Венгерского восстания 1956 года и назвав свою партию «строго антикоммунистической». Он заявил, что в 1989 году был первым политическим лидером в восточноевропейских странах соцлагеря, кто потребовал вывода советских войск.

Прошлой осенью российский президент Владимир Путин признал, что СССР допустил ошибку, когда вводил танки в Венгрию в 1956 году и в Чехословакию в 1968 году. «Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идет в явное противоречие с интересами других народов», — сказал он. Власти Венгрии поприветствовали эти слова.

Восстание против коммунистического правления в Венгрии началось осенью 1956 года: население республики выступало за политическую независимость Венгрии от Москвы. После того как в конце октября 1956 года на улицах Будапешта начались бои, первый секретарь ЦК Венгерской коммунистической партии Эрне Гере обратился к СССР с просьбой ввести войска для подавления «мятежа». К середине ноября восстание подавили. В ходе этих событий погибли 2652 гражданина Венгрии, потери со стороны советских войск составили 669 военнослужащих.

«Меня критикуют, что я являюсь другом Путина. Но я друг венгров, а во-вторых, я друг мира. Это очень важно, я друг мира», — отмечал Орбан.

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Виктор Орбан

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