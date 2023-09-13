Будапешт одобрил слова Путина про ошибки во внешней политике СССР

Гергей Гуйяш (Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press)

Будапешт положительно оценил заявление президента России Владимира Путина о том, что ввод советских войск на венгерскую территорию в 1956 году был ошибкой, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Накануне Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что СССР вел себя как колонизатор, когда вводил танки в Венгрию в 1956 году и в Чехословакию в 1968 году. «Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идет в явное противоречие с интересами других народов», — заявил он.

«Очевидно, что мы можем его только приветствовать», — заявил Гуйяш (цитата по ТАСС). Он добавил, что это важно отразить в российских учебниках истории.

Вооруженное восстание против существовавшего в стране просоветского режима началось в Венгрии 23 октября 1956 года и было полностью подавлено советскими войсками к середине ноября. В ноябре-декабре Генеральная Ассамблея ООН приняла ряд резолюций, призывавших СССР прекратить «вооруженные нападения на народ Венгрии» и вмешательство в ее внутренние дела.

Летом в Москве помощник президента Владимир Мединский представил новый учебник по истории для старшеклассников. В нем полностью переработали и переписали раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам.

Новые формулировки вызвали критику со стороны венгерских властей, писала газета Magyar Nemzet. В учебнике рассказано, что в 1956 году в Венгрии начались демонстрации протеста, на которых участники критиковали просоветскую ориентацию страны. Советский Союз ввел войска, чтобы помочь подавить акции. «То, что содержится в этом русском учебнике истории, несомненно, является фальсификацией истории с венгерской точки зрения», — заявлял зампредседателя Комитета национальной памяти Арон Мате.