Роскомнадзор объяснил блокировку книжного магазина Акунина

На пяти сайтах публиковались книги с критикой военной операции и дискредитацией действий властей России, сообщил Роскомнадзор. Акунин говорил, что дело в отказе от снятия с продаж нового романа Сорокина

Борис Акунин (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Роскомнадзор объяснил нарушением закона внесение пяти онлайн-магазинов и электронных библиотек в реестр запрещенной информации: BAbook, Freedom Letters, «Руслания», Book Amaro и Goodreads, сообщает пресс-служба ведомства.

«Если владельцы ресурсов проигнорируют предупреждения ведомства, доступ к сайтам будет ограничен на территории РФ», — сказано в сообщении.

Роскомнадзор усмотрел в книгах, размещенных на этих сайтах, фейки о военной операции, дискредитацию действий армии и власти России, направленную на дестабилизацию политической обстановки в стране информацию, а также «пропаганду ЛГБТ» (признано экстремистским движением и запрещено в России).

«Авторы многих этих книг и публикаций — иноагенты, при этом их произведения не промаркированы: сервисы не поставили требуемое законом предупреждение о статусе автора. Часть основателей указанных книжных сервисов — россияне, покинувшие РФ, частью ресурсов владеют иностранные компании», — добавило ведомство.

Сайт BAbook создал писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, включен Минюстом в реестр иноагентов). Этот магазин позволял приобрести книги в том числе тех авторов, которые в России не издаются.

Писатель сообщил о блокировке своего проекта два месяца назад, 30 июня. С его слов, поводом стала книга Владимира Сорокина «Наследие», в которой экспертный центр при Российском книжном союзе (РКС) усмотрел запрещенную к распространению в России информацию. Акунин пояснил, что Роскомнадзор потребовал убрать эту книгу из доступа, пригрозив заблокировать доступ к сайту на территории России.

«Нам дорога российская читательская аудитория, но мы сочли невозможным уступать давлению», — рассказал Акунин.