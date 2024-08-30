Роскомнадзор объяснил блокировку книжного магазина Акунина
Роскомнадзор объяснил нарушением закона внесение пяти онлайн-магазинов и электронных библиотек в реестр запрещенной информации: BAbook, Freedom Letters, «Руслания», Book Amaro и Goodreads, сообщает пресс-служба ведомства.
«Если владельцы ресурсов проигнорируют предупреждения ведомства, доступ к сайтам будет ограничен на территории РФ», — сказано в сообщении.
Роскомнадзор усмотрел в книгах, размещенных на этих сайтах, фейки о военной операции, дискредитацию действий армии и власти России, направленную на дестабилизацию политической обстановки в стране информацию, а также «пропаганду ЛГБТ» (признано экстремистским движением и запрещено в России).
«Авторы многих этих книг и публикаций — иноагенты, при этом их произведения не промаркированы: сервисы не поставили требуемое законом предупреждение о статусе автора. Часть основателей указанных книжных сервисов — россияне, покинувшие РФ, частью ресурсов владеют иностранные компании», — добавило ведомство.
Сайт BAbook создал писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, включен Минюстом в реестр иноагентов). Этот магазин позволял приобрести книги в том числе тех авторов, которые в России не издаются.
Писатель сообщил о блокировке своего проекта два месяца назад, 30 июня. С его слов, поводом стала книга Владимира Сорокина «Наследие», в которой экспертный центр при Российском книжном союзе (РКС) усмотрел запрещенную к распространению в России информацию. Акунин пояснил, что Роскомнадзор потребовал убрать эту книгу из доступа, пригрозив заблокировать доступ к сайту на территории России.
«Нам дорога российская читательская аудитория, но мы сочли невозможным уступать давлению», — рассказал Акунин.
Роман «Наследие» завершает трилогию Сорокина о докторе Гарине. Ключевые события книги разворачиваются после ядерной войны, ее герои — дети Гарина по имени Але и Оле, которые сталкиваются с жесткими реалиями постапокалиптического мира.
В начале 2024 года группа «общественников» требовала от СК проверить «Наследие» на пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии и смены пола. Они сравнили антиутопию с насмешкой над участниками военной операции. Сорокин в ответ на критику романа рассказывал, что литература — «свободный зверь, он гуляет там, где хочет, и гуляет сам по себе без цензуры и союзов писателей». Целями общественников он назвал пиар и возможность влияния на издательский бизнес.
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