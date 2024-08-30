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Политика ,  
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Роскомнадзор объяснил блокировку книжного магазина Акунина

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайт Бориса Акунина и Freedom Letters
На пяти сайтах публиковались книги с критикой военной операции и дискредитацией действий властей России, сообщил Роскомнадзор. Акунин говорил, что дело в отказе от снятия с продаж нового романа Сорокина
Борис Акунин
Борис Акунин (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Роскомнадзор объяснил нарушением закона внесение пяти онлайн-магазинов и электронных библиотек в реестр запрещенной информации: BAbook, Freedom Letters, «Руслания», Book Amaro и Goodreads, сообщает пресс-служба ведомства.

«Если владельцы ресурсов проигнорируют предупреждения ведомства, доступ к сайтам будет ограничен на территории РФ», — сказано в сообщении.

Роскомнадзор усмотрел в книгах, размещенных на этих сайтах, фейки о военной операции, дискредитацию действий армии и власти России, направленную на дестабилизацию политической обстановки в стране информацию, а также «пропаганду ЛГБТ» (признано экстремистским движением и запрещено в России).

«Авторы многих этих книг и публикаций — иноагенты, при этом их произведения не промаркированы: сервисы не поставили требуемое законом предупреждение о статусе автора. Часть основателей указанных книжных сервисов — россияне, покинувшие РФ, частью ресурсов владеют иностранные компании», — добавило ведомство.

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Борис Акунин&nbsp;(Григорий Чхартишвили, внесён Минюстом России&nbsp;в реестр иностранных агентов)

Сайт BAbook создал писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, включен Минюстом в реестр иноагентов). Этот магазин позволял приобрести книги в том числе тех авторов, которые в России не издаются.

Писатель сообщил о блокировке своего проекта два месяца назад, 30 июня. С его слов, поводом стала книга Владимира Сорокина «Наследие», в которой экспертный центр при Российском книжном союзе (РКС) усмотрел запрещенную к распространению в России информацию. Акунин пояснил, что Роскомнадзор потребовал убрать эту книгу из доступа, пригрозив заблокировать доступ к сайту на территории России.

«Нам дорога российская читательская аудитория, но мы сочли невозможным уступать давлению», — рассказал Акунин.

Роман «Наследие» завершает трилогию Сорокина о докторе Гарине. Ключевые события книги разворачиваются после ядерной войны, ее герои — дети Гарина по имени Але и Оле, которые сталкиваются с жесткими реалиями постапокалиптического мира.

В начале 2024 года группа «общественников» требовала от СК проверить «Наследие» на пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии и смены пола. Они сравнили антиутопию с насмешкой над участниками военной операции. Сорокин в ответ на критику романа рассказывал, что литература — «свободный зверь, он гуляет там, где хочет, и гуляет сам по себе без цензуры и союзов писателей». Целями общественников он назвал пиар и возможность влияния на издательский бизнес.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Борис Акунин Роскомнадзор Владимир Сорокин блокировка сайтов книжный магазин
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