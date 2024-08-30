Песков назвал серьезными обвинения против бывших подчиненных Шойгу
Ближайшие подчиненные бывшего министра обороны России Сергея Шойгу оказались на скамье подсудимых в ходе планомерной работы силовиков, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Предъявляются серьезные обвинения, были определенные следственные действия. Это планомерная работа правоохранительных органов, постоянная работа правоохранительных органов. О больших деталях мы говорить не можем», — сказал Песков. Он отметил, что только суд может признать вину конкретного человека в каждом отдельном случае.
29 августа Следственный комитет сообщил о задержании бывшего замминистра обороны генерала Павла Попова. В тот же день его арестовали. По версии следствия, Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», «обогащался за счет этого учреждения», действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым.
Таким образом, отметили следователи, Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку разных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот». Генерал не признал вину.
5 августа был задержан директор парка «Патриот» Ахмедов. Его обвинили в хищении 30 млн руб., которые были получены за непроизведенные работы и не поставленные в парк материальные ценности, хотя по документам эти поставки и работы были совершены и приняты в полном объеме.
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