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Аресты генералов ,  
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Песков назвал серьезными обвинения против бывших подчиненных Шойгу

Сюжет
Аресты генералов
По мнению Пескова, только суд может признать вину конкретного человека. 29 августа бывшего замминистра обороны генерала Павла Попова арестовали за обогащение за счет парка Минобороны «Патриот»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Ближайшие подчиненные бывшего министра обороны России Сергея Шойгу оказались на скамье подсудимых в ходе планомерной работы силовиков, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Предъявляются серьезные обвинения, были определенные следственные действия. Это планомерная работа правоохранительных органов, постоянная работа правоохранительных органов. О больших деталях мы говорить не можем», — сказал Песков. Он отметил, что только суд может признать вину конкретного человека в каждом отдельном случае.

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29 августа Следственный комитет сообщил о задержании бывшего замминистра обороны генерала Павла Попова. В тот же день его арестовали. По версии следствия, Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», «обогащался за счет этого учреждения», действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым.

Таким образом, отметили следователи, Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку разных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот». Генерал не признал вину.

5 августа был задержан директор парка «Патриот» Ахмедов. Его обвинили в хищении 30 млн руб., которые были получены за непроизведенные работы и не поставленные в парк материальные ценности, хотя по документам эти поставки и работы были совершены и приняты в полном объеме.

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Павел Попов фото

Павел Попов

генерал армии, экс-замминистра обороны России
1 января 1957 года
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