ФСБ показала задержанных колумбийцев, воевавших на стороне Украины

Граждане Колумбии с лета 2023 года участвовали в боях на стороне ВСУ, но решили покинуть Украину. В июле их задержали в аэропорту Каракаса, а два дня назад Лефортовский суд Москвы сообщил, что мужчин арестовали

Video

ФСБ показала видео с двумя задержанными гражданами Колумбии, которых подозревают в участии в боевых действиях на стороне Украины.

Имена задержанных — Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александера. Где именно были задержаны мужчины, в сообщении ФСБ не уточняется. Ведомство заявило, что при обысках у них нашли документы, «подтверждающие противоправную деятельность», и одежду «украинского образца» со знаками различия украинского батальона «Карпатская сечь».

28 августа Лефортовский суд Москвы сообщил, что арестовал колумбийцев по ч. 3 ст. 359 УК (наемничество). В инстанции не поясняли, присутствовали ли они на заседании, или решение вынесли заочно.

RTVI писал, что Медина и Анте участвовали в боях с лета 2023 года, но решили покинуть Украину после серьезных потерь «Карпатской сечи». Газета El Tiempo сообщала, что мужчин задержали 18 июля в аэропорту Каракаса, так как они привлекли внимание формой с шевронами и военными рюкзаками; тогда родственники предположили, что их могут передать российской стороне.

В феврале 2022 года, после начала полномасштабных военных действий, президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны. Российские власти считают наемниками иностранцев, участвующих в боях на стороне ВСУ, Следственный комитет сообщал о сотнях уголовных дел по ч. 3 ст. 359 (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях).

Колумбийский посол в Великобритании Рой Баррерас сообщал в начале июня, что в конфликте между Россией и Украиной на стороне Киева участвовали около 200 граждан Колумбии, 51 колумбиец погиб. В августе МИД страны внес в парламент законопроект о ратификации международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников, принятой ООН в 1989 году. Россия не участник конвенции, но наемничество в стране запрещено.