Колумбия запретит вербовать своих граждан для зарубежных войн

Колумбийцев нанимают для далеких конфликтов и те не могут вернуться, но ратификация конвенции ООН даст нужные инструменты, уверены власти республики. Более 50 колумбийских граждан погибли, сражаясь за ВСУ

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МИД Колумбии внес в парламент законопроект о ратификации международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников, принятой ООН, передает Prensa Latina.

В Колумбии есть много опытных бывших военнослужащих и полицейских, которыми интересуются международные вербовочные сети, заманивающие их для участия в войнах, никак не связанных со страной, пояснил министр Луис Хильберто Мурильо. Он считает, что завербованные мужчины ставят республику в сложную дипломатическую ситуацию, поскольку они оказываются в ловушке в других государствах, где их используют как «пушечное мясо».

Известны случаи, продолжил министр, когда военнослужащие хотели расторгнуть контракты и вернуться, но не могли этого сделать, либо семьи узнавали о гибели или пропаже без вести своих родственников, но Колумбия не имела инструментов для обращений в другие страны.

Богота выдвигала претензии через МИД, но без ратификации этой конвенции не было надежных инструментов. «Если мы хотим, чтобы этого больше не происходило, стране нужны инструменты для предотвращения таких случаев, и эта конвенция как раз предоставит нам эти инструменты», — подчеркнул Мурильо.

Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников принята Генассамблеей ООН в 1989 году. Документ определяет наемника как лицо, не являющееся гражданином ни одной из воюющих сторон, который завербован специально для участия в иностранном конфликте и руководствуется получением личной выгоды. Согласно ст. 3 конвенции, наемничество, равно как и использование, финансирование, обучение наемников, является преступлением. Россия не является участником конвенции, однако в УК есть ст. 359, запрещающая наемничество, близкая по содержанию к документу ООН.

Издание отмечает, что законопроект подан вслед за публикациями в колумбийских СМИ о гражданах республики, отправившихся воевать за ВСУ и стремящихся вернуться домой.

К июню 2024 года в конфликте между Россией и Украиной погиб 51 колумбиец. Такие данные привел колумбийский посол в Великобритании Рой Баррерас. С его слов, они воевали на украинской стороне, продолжают участвовать в конфликте не менее 200 граждан Колумбии. Посол признал, что зарплата $3–5 тыс. выглядит заманчивой, но подчеркнул: возвращение тела обходится в существенно дороже — до $20 тыс.

МИД Колумбии напоминал прежде, что вступление граждан в украинские вооруженные силы — их личное и полностью добровольное решение, но Богота не поощряет такую деятельность. Ведомство сообщало примерно о 300 запросах от колумбийцев, решивших покинуть Украину.

Что вынуждает колумбийцев воевать на Украине Примерно каждый третий колумбиец (16 млн человек) живет за чертой бедности, их ежемесячный заработок не превышает $109,5, а 11% находятся в крайней нищете, получая менее $55. Как объясняет New York Times, военная служба стала для колумбийских мужчин одним из немногих законных путей для стабильного заработка. В Колумбии десятилетиями продолжается вооруженная борьба с наркокартелями и повстанцами, в результате чего военнослужащие республики получают уникальный опыт. В колумбийской армии служат 250 тыс. человек, это вторая среди крупнейших армий Латинской Америки. На первом месте — Бразилия. Свыше 10 тыс. человек ежегодно уходят в запас, а сотни отправляются на Украину, чтобы заработать вчетверо больше, чем опытные офицеры, оставшиеся на родине, сообщало Associated Press. Отставные колумбийские военные начали искать работу за рубежом в начале 2000-х годов, работая на американских подрядчиков и охраняя нефтяные скважины в Ираке, либо нанимались в ОАЭ и участвовали в войне в Йемене против проиранских повстанцев-хуситов.

New York Times побеседовала с несколькими колумбийскими гражданами, служащими в ВСУ. Они рассказали о кардинальном отличии боев от того, с чем они сталкивались прежде. Ближний бой с автоматическим оружием в густонаселенной территории уступил бомбардировкам на открытой местности, они также не могли рассчитывать на превосходство в воздухе для авиаударов или эвакуации, к чему привыкли в боях с повстанцами.

«Те, кто хочет приехать сюда, сначала подумайте об этом. Колумбия — это детская забава по сравнению с этим местом», — цитировала газета слова одного из отставных военнослужащих. Он добавил: «Когда ракета впервые взрывается рядом с тобой, ты видишь дьявола воочию».