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Аресты генералов ,  
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На задержанного экс-замминистра обороны Попова подал в суд экскурсовод

Сюжет
Аресты генералов
Мужчина заявлял о «многочисленных нарушениях хранения музейных экспонатов» в парке «Патриот», где он работал, суды ранее отклонили его иски к Минкультуры и руководству парка, отмечает «РИА Новости»
Павел Попов
Павел Попов (Фото: РБК)

Житель Москвы, который работал экскурсоводом в подмосковном парке «Патриот», весной подал в суд на бывшего заместителя министра обороны (тогда он еще занимал этот пост) генерала Павла Попова, пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Суть иска не раскрывается, но в прошлом году мужчина (его имя в статье не называется) подал иск к Минкультуры, заявив о «многочисленных нарушениях хранения музейных экспонатов», о которых он неоднократно уведомлял администрацию парка.

Представитель ведомства указывал, что министерство не получало сообщений о нарушениях, мужчина не предоставил доказательств подобных обращений в Минкульт и суд отказал в удовлетворении иска, отмечает агентство.

Москвич также подал иск к парку «Патриот», где описывал, что просил о встрече с руководством и направлял обращение на имя замминистра. В судебных материалах говорится, что ответы на обращения он получал, поднятые вопросы находятся в плоскости трудового законодательства, регулирующего отношения работников с дирекцией парка, говорилось в них. Суд и позже апелляционная инстанция оставили иск без удовлетворения.

Экс-замминистра обороны Павел Попов не признал вину в мошенничестве
Общество
Павел Попов

Генерал Павел Попов занимал пост замминистра обороны с 2013 года, в июне 2024-го он был отправлен в отставку и уволен с военной службы. 29 августа Следственный комитет сообщил о задержании Попова по делу о мошенничестве, в тот же день его арестовали.

По версии следствия, генерал, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», «обогащался за счет этого учреждения», действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Так, Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот», указывали в СК.

Кроме того, по версии следствия, Попов через своих подчиненных принуждал руководителей коммерческих организаций, работающих с парком «Патриот», выполнять работы у себя в загородных апартаментах без оплаты. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров, заявляет следствие. Вину Попов не признал.

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Павел Попов иск в суд экскурсовод
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