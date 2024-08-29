Экс-замминистра обороны Павел Попов не признал вину в мошенничестве

Павел Попов (Фото: РБК)

Бывший заместитель министра обороны генерал армии в запасе Павел Попов не признает вину во вменяемом ему мошенничестве в особо крупном размере, сообщил журналистам его адвокат Игорь Дюкин, передал корреспондент РБК.

В четверг 235-й гарнизонный военный суд отправил под арест Попова до 29 октября. Слушания по ходатайству следствия прошли в закрытом режиме. Перед началом заседания Попов отказался отвечать на вопросы журналистов о виновности.

Защитник отметил, что намерен обжаловать решение по мере пресечения в апелляции.

По версии следствия, в 2021–2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиром Шестеровым.