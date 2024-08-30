 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лукашенко в день рождения получил высшую награду России

Путин наградил Лукашенко орденом Андрея Первозванного в честь 70-летия
Лукашенко исполнилось 70 лет. Его наградили за выдающиеся заслуги в развитии отношений России и Белоруссии
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко удостоен орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщила пресс-служба Кремля. Указ о награждении подписал российский лидер Владимир Путин.

Согласно тексту документа, Лукашенко наградили за «выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства».

Лукашенко родился 30 августа 1954 года, ему исполнилось 70 лет.

Лукашенко исключил, что он завтра «аддасць загад — пойдуць туды»
Политика
Александр Лукашенко

Орден святого апостола Андрея Первозванного был первым орденом и высшей наградой в Российской империи. Всего до 1917 года награду получили более 1 тыс. человек, из них около половины были иностранными подданными. После Октябрьской революции орден, как и все остальные награды Российской империи, был упразднен. Восстановлен указом президента Бориса Ельцина от 1 июля 1998 года.

Сегодня орденом Андрея Первозванного, который считается высшим государственным орденом Российской Федерации, награждаются видные государственные и общественные деятели, военачальники, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики за исключительные заслуги, способствующие процветанию, обеспечению национальной безопасности и суверенитета России.

9 июля Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди орден Андрея Первозванного. Указ о награждении подписали еще в 2019 году, но удалось получить награду лишь через пять лет. Моди удостоили ордена за «выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Республикой Индией и дружественных связей между российским и индийским народами».

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Мир Ландау
Владимир Путин Александр Лукашенко орден Андрея Первозванного Россия Белоруссия
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Лукашенко оценил задержание Дурова словами «виноват — иди отвечай»
Политика
Лукашенко в День независимости Украины пожелал стране «мирного неба»
Политика
Белоруссия отправила ракетчиков и артиллеристов на учения в Россию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 101,77 (-0,31) Инвестиции, 29 авг, 17:53 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 91,45 (+0,01) Инвестиции, 29 авг, 17:53
Бот в помощь: чек-лист для маркетолога по составлению эффективных промтовPro, 09:33
Акции «Яндекса» и «Астры» войдут в состав индекса Мосбиржи и РТСИнвестиции, 09:32
Лукашенко в день рождения получил высшую награду РоссииПолитика, 09:22
Глава ЦБ Ливии заявил, что покинул страну ради спасения жизниПолитика, 09:20
Харрис не стала упоминать Украину и Россию в интервью CNNПолитика, 09:09
Экс-президент Грузии заявил о большой идеологической победе РоссииПолитика, 09:08
В Пермском крае сожитель убил женщину и ее малолетнюю дочьОбщество, 09:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Обезьяний ум»: как мы теряем время, которое могли бы провести с пользойPro, 09:01
Большинство родителей готовы доплатить за жилье рядом с хорошей школойНедвижимость, 09:00
Украинец отказался фотографироваться с россиянином на ПаралимпиадеСпорт, 08:50
Основателю алтайской газеты «Листок» дали восемь лет за «фейки» об армииПолитика, 08:42
«Плюсов здесь нет». Зачем Камала Харрис хочет ввести регулирование ценPro, 08:37
Полиция нашла 120 нелегальных мигрантов на складе в ПодмосковьеОбщество, 08:11
Каковы шансы восходящей звезды японской политики возглавить правительствоПолитика, 08:00