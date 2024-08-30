Лукашенко в день рождения получил высшую награду России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко удостоен орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщила пресс-служба Кремля. Указ о награждении подписал российский лидер Владимир Путин.
Согласно тексту документа, Лукашенко наградили за «выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства».
Лукашенко родился 30 августа 1954 года, ему исполнилось 70 лет.
Орден святого апостола Андрея Первозванного был первым орденом и высшей наградой в Российской империи. Всего до 1917 года награду получили более 1 тыс. человек, из них около половины были иностранными подданными. После Октябрьской революции орден, как и все остальные награды Российской империи, был упразднен. Восстановлен указом президента Бориса Ельцина от 1 июля 1998 года.
Сегодня орденом Андрея Первозванного, который считается высшим государственным орденом Российской Федерации, награждаются видные государственные и общественные деятели, военачальники, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики за исключительные заслуги, способствующие процветанию, обеспечению национальной безопасности и суверенитета России.
9 июля Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди орден Андрея Первозванного. Указ о награждении подписали еще в 2019 году, но удалось получить награду лишь через пять лет. Моди удостоили ордена за «выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Республикой Индией и дружественных связей между российским и индийским народами».
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят