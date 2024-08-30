Лукашенко в день рождения получил высшую награду России

Лукашенко исполнилось 70 лет. Его наградили за выдающиеся заслуги в развитии отношений России и Белоруссии

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко удостоен орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщила пресс-служба Кремля. Указ о награждении подписал российский лидер Владимир Путин.

Согласно тексту документа, Лукашенко наградили за «выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства».

Лукашенко родился 30 августа 1954 года, ему исполнилось 70 лет.

Орден святого апостола Андрея Первозванного был первым орденом и высшей наградой в Российской империи. Всего до 1917 года награду получили более 1 тыс. человек, из них около половины были иностранными подданными. После Октябрьской революции орден, как и все остальные награды Российской империи, был упразднен. Восстановлен указом президента Бориса Ельцина от 1 июля 1998 года. Сегодня орденом Андрея Первозванного, который считается высшим государственным орденом Российской Федерации, награждаются видные государственные и общественные деятели, военачальники, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики за исключительные заслуги, способствующие процветанию, обеспечению национальной безопасности и суверенитета России.

9 июля Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди орден Андрея Первозванного. Указ о награждении подписали еще в 2019 году, но удалось получить награду лишь через пять лет. Моди удостоили ордена за «выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Республикой Индией и дружественных связей между российским и индийским народами».