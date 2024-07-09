Путин вручил премьеру Индии орден Святого апостола Андрея Первозванного

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Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди орден Андрея Первозванного.

Указ о награждении был подписан президентом еще в 2019 году. Моди удостоили ордена «за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Республикой Индией и дружественных связей между российским и индийским народами».

Орден святого апостола Андрея Первозванного был первым орденом и высшей наградой в Российской империи. Всего до 1917 года награду получили более 1 тыс. человек, из них около половины были иностранными подданными. После Октябрьской революции орден, как и все остальные награды Российской империи, был упразднен. Восстановлен указом президента Бориса Ельцина от 1 июля 1998 года.

Сегодня орденом Андрея Первозванного, который считается высшим государственным орденом Российской Федерации, награждаются видные государственные и общественные деятели, военачальники, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики за исключительные заслуги, способствующие процветанию, обеспечению национальной безопасности и суверенитета России.

Всего с 1998 года орденом Святого апостола Андрея Первозванного были награждены 26 человек. Среди известных кавалеров ордена — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, академик РАН Дмитрий Лихачев, конструктор Михаил Калашников, писатели Александр Солженицын (награду принять отказался), Сергей Михалков и Даниил Гранин, патриархи всея Руси Алексий II и Кирилл, бывший президент СССР Михаил Горбачев, экс-президент Азербайджана Гейдар Алиев, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель КНР Си Цзиньпин.