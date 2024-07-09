 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин вручил премьеру Индии орден Святого апостола Андрея Первозванного

Путин вручил премьеру Индии орден Святого апостола Андрея Первозванного
Video

Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди орден Андрея Первозванного.

Указ о награждении был подписан президентом еще в 2019 году. Моди удостоили ордена «за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Республикой Индией и дружественных связей между российским и индийским народами».

Орден святого апостола Андрея Первозванного был первым орденом и высшей наградой в Российской империи. Всего до 1917 года награду получили более 1 тыс. человек, из них около половины были иностранными подданными. После Октябрьской революции орден, как и все остальные награды Российской империи, был упразднен. Восстановлен указом президента Бориса Ельцина от 1 июля 1998 года.

Сегодня орденом Андрея Первозванного, который считается высшим государственным орденом Российской Федерации, награждаются видные государственные и общественные деятели, военачальники, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики за исключительные заслуги, способствующие процветанию, обеспечению национальной безопасности и суверенитета России.

Всего с 1998 года орденом Святого апостола Андрея Первозванного были награждены 26 человек. Среди известных кавалеров ордена — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, академик РАН Дмитрий Лихачев, конструктор Михаил Калашников, писатели Александр Солженицын (награду принять отказался), Сергей Михалков и Даниил Гранин, патриархи всея Руси Алексий II и Кирилл, бывший президент СССР Михаил Горбачев, экс-президент Азербайджана Гейдар Алиев, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель КНР Си Цзиньпин.

Теги
Персоны
Владимир Путин Нарендра Моди орден Андрея Первозванного
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Моди Нарендра фото

Моди Нарендра

премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Материалы по теме
Кремль сообщил о «новых идеях» по миру на Украине после визита Моди
Политика
Моди заявил Путину, что «война не решение»
Политика
Моди поздоровался на русском с индийской общиной в Москве. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 95,34 (-0,32) Инвестиции, 17:22 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 88 (-0,17) Инвестиции, 17:22
Яну Троянову внесли в список экстремистов и террористов Политика, 17:40
Шольц перед саммитом НАТО заявил, что его не беспокоит состояние Байдена Политика, 17:35
Хорватка Векич впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона Спорт, 17:34
КХЛ объявила о независимости от Федерации хоккея России Спорт, 17:33
В ожидании первого полуфинала. Что происходит на Евро Спорт, 17:30
Что такое синхротрон и зачем он нужен ученым. Видео РБК и Сбер, 17:25
Новак заявил о планах долгосрочного соглашения с Индией о поставках нефти Политика, 17:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро Инвестиции, 17:20
Моди попросил Путина уволить служащих в российской армии индийцев Политика, 17:12
Россияне с невысокими доходами смогут открывать соцвклады и соцсчета Инвестиции, 17:09
Дилеры предложили возобновить программу утилизации автохлама Авто, 17:06
Минэнерго Австрии оценит возможность полного отказа от российского газа Бизнес, 17:03
«Реал» задумался о покупке вратаря сборной Португалии для замены Лунина Спорт, 17:03
Индийский премьер Моди принял приглашение на саммит БРИКС в Казани Политика, 16:59