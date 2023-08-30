МИД объяснил уход консула России в Казахстане с поста «плановым порядком»
Генеральный консул России в Казахстане Евгений Бобров покинул должность в плановом порядке, сообщили в МИДе.
«В связи с недостоверными публикациями в ряде СМИ сообщений о якобы досрочном отъезде из Казахстана генерального консула Российской Федерации в городе Алма-Ата Е.П. Боброва сообщаем, что он завершил свою миссию в плановом порядке согласно закону Российской Федерации о государственной службе», — говорится в сообщении.
Бобров был назначен генконсулом в Казахстане в октябре 2018 года. 23 августа в интервью ТАСС он заявил, что в Казахстане есть «спад в уровне использования и изучения русского языка». С одной стороны, это происходит из-за сокращения русского населения, с другой — из-за изменения местными властями программы обучения с «опорой на казахский язык», отмечал дипломат. Бобров также заявил, что уменьшается число русскоязычных школ и классов, существуют дефицит учителей и другие проблемы.
28 августа официальный представитель казахского МИДа Айбек Смадияров заявил, что дипломат, вероятно, не располагал всей информацией относительно ситуации. Он привел данные профильного ведомства, согласно которым в Казахстане из 7,7 тыс. школ на русском и казахском языках ведется обучение в 2,5 тыс., только на русском — в 1,2 тыс. (в общей сложности это почти половина школ страны). «Данный сотрудник уже не в Казахстане. Он уже здесь не работает. Он закончил свою дипмиссию», — сказал представитель МИДа.
Ранее о том, что Бобров покинул должность в связи с достижением 65 лет — предельным по закону возрастом для работы на госслужбе, заявляли и в генконсульстве России в Алма-Ате. «В связи с многочисленными недостоверными публикациями в недобросовестных СМИ сообщаем, что генеральный консул России в Алма-Ате Е.П. Бобров достиг 65 лет и в соответствии с законом Российской Федерации о государственной службе закончил свою дипломатическую миссию, вышел в отставку и отбыл на родину», — говорилось в сообщении дипведомства.
О нехватке русскоязычных педагогов ранее также заявляла директор Педагогического института при Международном университете Астаны Жанна Ахмадиева. В качестве примера она привела тот факт, что в прошлом году на образовательную программу «Химия» поступили 36 абитуриентов с казахским языком обучения и два — с русским.
В этом году Единое национальное тестирование (аналог российского ЕГЭ в Казахстане) на русском языке сдавали 24% школьников, сообщал вице-министр науки и высшего образования Казахстана Куаныш Ергалиев.