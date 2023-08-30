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МИД объяснил уход консула России в Казахстане с поста «плановым порядком»

МИД: генконсул России в Казахстане Евгений Бобров покинул должность в плановом порядке
В середине августа Бобров заявил о спаде в уровне использования и изучения русского языка в Казахстане, после чего в казахском МИДе объявили, что он больше не работает в стране. В МИД России объяснили решение «плановым порядком»
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Генеральный консул России в Казахстане Евгений Бобров покинул должность в плановом порядке, сообщили в МИДе.

«В связи с недостоверными публикациями в ряде СМИ сообщений о якобы досрочном отъезде из Казахстана генерального консула Российской Федерации в городе Алма-Ата Е.П. Боброва сообщаем, что он завершил свою миссию в плановом порядке согласно закону Российской Федерации о государственной службе», — говорится в сообщении.

Бобров был назначен генконсулом в Казахстане в октябре 2018 года. 23 августа в интервью ТАСС он заявил, что в Казахстане есть «спад в уровне использования и изучения русского языка». С одной стороны, это происходит из-за сокращения русского населения, с другой — из-за изменения местными властями программы обучения с «опорой на казахский язык», отмечал дипломат. Бобров также заявил, что уменьшается число русскоязычных школ и классов, существуют дефицит учителей и другие проблемы.

28 августа официальный представитель казахского МИДа Айбек Смадияров заявил, что дипломат, вероятно, не располагал всей информацией относительно ситуации. Он привел данные профильного ведомства, согласно которым в Казахстане из 7,7 тыс. школ на русском и казахском языках ведется обучение в 2,5 тыс., только на русском — в 1,2 тыс. (в общей сложности это почти половина школ страны). «Данный сотрудник уже не в Казахстане. Он уже здесь не работает. Он закончил свою дипмиссию», — сказал представитель МИДа.

Ранее о том, что Бобров покинул должность в связи с достижением 65 лет — предельным по закону возрастом для работы на госслужбе, заявляли и в генконсульстве России в Алма-Ате. «В связи с многочисленными недостоверными публикациями в недобросовестных СМИ сообщаем, что генеральный консул России в Алма-Ате Е.П. Бобров достиг 65 лет и в соответствии с законом Российской Федерации о государственной службе закончил свою дипломатическую миссию, вышел в отставку и отбыл на родину», — говорилось в сообщении дипведомства.

О нехватке русскоязычных педагогов ранее также заявляла директор Педагогического института при Международном университете Астаны Жанна Ахмадиева. В качестве примера она привела тот факт, что в прошлом году на образовательную программу «Химия» поступили 36 абитуриентов с казахским языком обучения и два — с русским.

В этом году Единое национальное тестирование (аналог российского ЕГЭ в Казахстане) на русском языке сдавали 24% школьников, сообщал вице-министр науки и высшего образования Казахстана Куаныш Ергалиев.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Казахстан МИД дипломат русский язык