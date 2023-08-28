Казахстан заявил об уходе с поста консула России после слов о языке

Дипломат ранее заявил, что в Казахстане стало меньше русскоязычных школ, есть дефицит педагогов, говорящих на русском языке. МИД страны заявил, что в половине школ есть обучение на русском языке, и сообщил об уходе консула с поста

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Генконсул России в Алма-Ате Евгений Бобров более не работает в Казахстане, сообщил представитель МИД республики Айбек Смадияров, передает Orda.kz.

Бобров 23 августа в интервью ТАСС заявил, что в Казахстане есть «спад в уровне использования и изучения русского языка». С одной стороны, он наблюдается из-за сокращения русского населения до 15%, с другой — Министерство просвещения страны меняет программу обучения «с опорой на казахский язык», сказал он. По его словам, уменьшается число русскоязычных школ и классов, есть дефицит учителей и другие проблемы.

Смадияров сказал, что дипломат, вероятно, не располагал всей информацией относительно ситуации. Представитель МИДа привел данные профильного ведомства, согласно которым в Казахстане из 7,7 тыс. школ на русском и казахском языке ведется обучение в 2,5 тыс., только на русском — в 1,2 тыс. (в общей сложности это почти половина школ страны). Смадияров добавил, что переводить все школы на обучение на казахском языке не планируется.

«Данный сотрудник уже не в Казахстане. Он уже здесь не работает. Он закончил свою дипмиссию», — сказал представитель МИДа о Боброве.

РБК направил запрос в МИД России. Бобров был генконсулом России в Алма-Ате с октября 2018 года.

О нехватке русскоязычных педагогов в августе заявила директор Педагогического института при Международном университете Астаны Жанна Ахмадиева. В качестве примера она привела тот факт, что в прошлом году на образовательную программу «Химия» поступили 36 абитуриентов с казахским языком обучения и два — с русским. «Вуз вынужден выстраивать отдельную индивидуальную траекторию обучения для каждого студента, в том числе учитывая то, что подготовка данных студентов также не рентабельна для самого вуза. Это в результате вызывает дефицит кадров, старение педагогических кадров, которые ведут уроки на русском языке», — сказала Ахмадиева.

В этом году Единое национальное тестирование (аналог ЕГЭ в Казахстане) на русском языке сдавали 24% школьников, передает «Казинформ» со ссылкой на вице-министра науки и высшего образования Казахстана Куаныша Ергалиева.