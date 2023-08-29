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Генконсульство в Алма-Ате объяснило отставку дипломата после слов о языке

Генконсульство в Казахстане назвало причиной отставки дипломата Боброва возраст
В середине августа Бобров заявил о спаде в уровне использования и изучения русского языка в Казахстане, накануне стало известно о его уходе в отставку. В генконсульстве заявили, что он ушел с поста по возрасту
Евгений Бобров
Евгений Бобров (Фото: Тимур Батыршин / Sputnik / РИА Новости)

Генеральный консул России в Казахстане Евгений Бобров покинул должность в связи с достижением 65 лет — предельным по закону возрастом для работы на госслужбе, сообщили в Генконсульстве России в Алма-Ате.

«В связи с многочисленными недостоверными публикациями в недобросовестных СМИ сообщаем, что Генеральный консул России в Алма-Ате Е.П. Бобров достиг 65 лет, и, в соответствии с Законом Российской Федерации о государственной службе, закончил свою дипломатическую миссию, вышел в отставку и отбыл на Родину», — говорится в сообщении.

Там также подчеркивается, что кандидатуру нового генконсула власти Казахстана согласовали еще в мае этого года: «Не стоит искать чёрную кошку в темной комнате, тем более, когда её там нет».

К сообщению генконсульство прикрепило скриншот сообщения Боброва в WhatsApp с его фотографией и следующим текстом: «65! Завершаю дипломатическую службу. Жизнь продолжается! Друзья, буду рад встрече в Москве». Исходя из скриншота, сообщение датировано 14 августа.

Бобров был генконсулом в Казахстане с октября 2018 года. 23 августа в интервью ТАСС он заявил, что в Казахстане есть «спад в уровне использования и изучения русского языка». С одной стороны, это происходит из-за сокращения русского населения, с другой — из-за изменения местными властями программы обучения с «опорой на казахский язык», отмечал дипломат. Бобров также заявил, что уменьшается число русскоязычных школ и классов, существует дефицит учителей и другие проблемы.

28 августа официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что Бобров больше не работает в стране. «Он закончил свою дипмиссию», — сказал он.

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Казахстан Генконсульство России отставка
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