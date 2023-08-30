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Суд приговорил украинца к 12 годам за подготовку теракта

Суд приговорил украинца к 12 годам за подготовку теракта при помощи части от ракеты
Сюжет
Военная операция на Украине
Суд приговорил украинца к 12 годам за подготовку теракта на объекте транспортной или промышленной инфраструктуры в Брянской области при помощи боеголовки от ПТРК. Мужчина полностью признал свою вину
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Второй Западный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Александра Бобровицкого к 12 годам лишения свободы за подготовку теракта, сообщил суд

«Суд приговорил Бобровицкого к наказанию в виде лишения свободы на срок 12 лет, из которых четыре года он проведет в тюрьме, а восемь лет — в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 550 тыс. руб.», — сообщили в пресс-службе.

Украинца задержали в Брянской области после извлечения из тайника термобарической боевой части ракеты для украинского ПТРК «Корсар», уточнил ТАСС. Он полностью признал свою вину, заявив, что верил, что его действия приведут к прекращению спецоперации на Украине, уточнили в суде.

Там также отметили, что мужчина планировал совершить взрыв на объекте транспортной или промышленной инфраструктуры.

ПТРК «Корсар» — украинский противотанковый ракетный комплекс, разработанный киевским КБ «Луч» в начале 2000-х. В ПТРК используют ракету Р-3 калибром 107 мм.

После начала российской военной операции на Украине в Брянской области ввели высокий уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования, предусматривающий особый режим работы государственных объектов, объектов связи, транспорта и типографий, а также досмотры автотранспорта. Регион регулярно подвергается обстрелам, атакам беспилотников и диверсантов.

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Последний раз об атаке украинской ДРГ губернатор Александр Богомаз сообщал 22 августа. Тогда, по его словам, диверсанты предприняли попытку прорыва государственной границы в Климовском районе на юго-западе Брянской области. Атака была отражена, заявил Богомаз.

Ответственность за атаки на российские регионы ранее брали на себя члены «Русского добровольческого корпуса» (РДК, часть интернационального легиона, входящего в состав территориальной обороны ВСУ). В частности, при атаке на Новую Таволжанку (Белгородская область) в начале июня они предлагали обменять пленных российских военных на возможность пообщаться с губернатором Вячеславом Гладковым. Гладков назвал обратившихся к нему «негодяями, убийцами и фашистами», но выразил готовность встретиться на автомобильном пункте пропуска в Шебекино. Спустя несколько часов после этого Минобороны сообщило об отражении нападения.

Суд приговорил украинца к 12 годам за подготовку теракта
Суд приговорил украинца к 12 годам за подготовку теракта

 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ракета украинец суд Военная операция на Украине