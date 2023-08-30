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Премьер Венгрии усомнился в победе Украины

Премьер Венгрии Орбан: Украина не сможет победить Россию
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина не сможет победить Россию, так как российская сторона «гораздо сильнее, и многочисленнее», а в конечном счете значение будет иметь «количество сапог», подчеркнул Орбан. Путин выражал уверенность в победе России
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Украина не сможет одержать победу над Россией, заявил венгерский премьер Виктор Орбан в интервью телеведущему Такеру Карлсону, запись опубликована в X (бывший Twitter).

Карлсон заявил о распространенном в США мнении, что Украина выигрывает конфликт и усомнился в этом тезисе. Орбан с ним согласился: «Нет, это ложь. Это не просто недоразумение. Это ложь. Это невозможно». По его мнению, так будет считать любой, кто «находится в политике и понимает логику, цифры, факты».

«Это трагедия, трагедия для Украины. Но у них раньше кончатся солдаты, чем у России. В конечном счете значение будет иметь количество сапог. И Россия гораздо сильнее, гораздо многочисленнее», — объяснил Орбан свою позицию.

Он напомнил, что в ВСУ сражается большое число этнических венгров, проживающих в этом государстве, подчеркнув, что те «умирают за Украину». Орбан подчеркнул, что венгерский народ таким образом теряет своих людей из-за конфликта.

Журналист поинтересовался, откуда украинская армия может взять необходимых новобранцев, Орбан назвал это «самым рискованным вопросом». По его мнению, есть риск вступления в конфликт западных стран, вмешательство которых немедленно приведет к Третьей мировой войне.

Венгерский премьер в качестве единственного пути решения ситуация предложил обратиться к бывшему президенту США Дональду Трампу. По мнению Орбана, будь он у власти, Россия не начала бы военную операцию.

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Орбан прежде не раз критически высказывался о властях Украины и ее позиции в конфликте с Россией. Этой весной он присутствовал на Катарском экономическом форуме, где журналист Bloomberg спросил политика о решении блокировать европейскую поддержку в адрес Украины, несмотря на то, что Венгрия пережила «вторжение России, вы знаете, каково это».

Премьер пояснил, что Венгрия находится в уникальной ситуации из-за конфликта в силу территориальной близости к Украине. Он назвал происходящее провалом демократии, решить который невозможно на поле боя.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что у него нет сомнений в победе российской стороны в конфликте с Украиной. По его словам, в основе российской победы лежат единство и сплоченность многонационального российского народа, мужество и героизм бойцов и работа оборонно-промышленного комплекса.

Российские власти также не раз заявляли, что поставки Западом оружия Украине не изменят исхода спецоперации, и Россия добьется всех своих целей.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему, «чтобы дать возможность больше мобилизовать». Тем не менее министр обороны страны Алексей Резников заявил, что нет нужды объявлять новую мобилизацию для увеличения численности, так как у ВСУ еще есть ресурс.

Премьер Венгрии усомнился в победе Украины
Премьер Венгрии усомнился в победе Украины

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Виктория Громова Виктория Громова
Украина Венгрия Виктор Орбан Дональд Трамп Военная операция на Украине
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