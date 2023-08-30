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В Брянске раздался взрыв

В Брянске прозвучал взрыв, сообщают очевидцы в социальных сетях. «Подслушано Брянск» публикует кадры из города, на которых видно зарево и слышен громкий взрыв.

Официальной информации о произошедшем пока нет. Телеграм-канал Baza сообщает, что, по предварительным данным, сработала система ПВО.

Ранее сегодня звуки взрывов прозвучали в Пскове. Губернатор Михаил Ведерников сообщил, что Минобороны в псковском аэропорту отражает атаку беспилотников, жертв, по предварительной информации, нет.

Брянская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам дронов. 29 августа над Брянской областью был сбит очередной беспилотник, сообщало Минобороны,

Материал дополняется.

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