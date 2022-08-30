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Bloomberg узнал об идее ФРГ и Франции научить россиян медиаграмотности

Bloomberg: ФРГ и Франция предложили ЕС меры «по борьбе с пропагандой внутри России»
Берлин и Париж предложили Евросоюзу подумать о «творческих путях», которые позволят «бороться с пропагандой внутри России», обходить цензуру в интернете и получать независимую информацию, узнал Bloomberg
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency)

Германия и Франция предложили принять меры «по борьбе с пропагандой внутри России», чтобы «вбить клин» между представителями российских властей и гражданами страны, сообщает Bloomberg. По данным агентства, Берлин и Париж направили государствам-членам ЕС документ «Защита международного порядка в эпоху системного соперничества: отношения между Евросоюзом и Россией», подготовленный техническими экспертами.

Как пишет агентство, в неофициальном документе Берлин и Париж призывают ЕС изучать «творческие пути», позволяющие распространять независимую информацию внутри России. План включает использование «технических мер против российской цензуры» в интернете, а также предоставление русскоязычного контента для русскоговорящих, которые проживают за рубежом.

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Еще одно предложение подразумевает финансирование курсов по медиаграмотности на русском языке, которые могли бы распространять видеоблогеры на YouTube, Facebook (компания Meta, которой принадлежит соцсеть, признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена), TikTok, Telegram и «ВКонтакте», сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

Германия и Франция также призывают ЕС поддерживать каналы связи с властями России, несмотря на вводимые санкции, чтобы свести к минимуму риск непреднамеренной эскалации и сохранить «минимальное сотрудничество» по таким вопросам, как ядерная сделка с Ираном.

По данным Bloomberg, документ распространили среди стран — членов ЕС в преддверии встречи министров иностранных дел в Праге 30-31 августа, на которой будет обсуждаться тема запрета на выдачу виз российским туристам.

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В марте, вскоре после начала военной операции на Украине, в России приняли закон, который предусматривает уголовную ответственность за фейки о действиях российских войск. Роскомнадзор потребовал от СМИ, которые освещают происходящее, опираться только на данные официальных российских источников. С начала боевых действий ведомство заблокировало на территории России сотни российских и зарубежных изданий. Под блокировку попали и соцсети — Facebook, Instagram (также принадлежит Meta, признанной российским судом экстремистской и запрещенной в стране) и Twitter.

В то же время российские власти неоднократно предъявляли претензии YouTube за блокировку различных каналов, в том числе государственных СМИ, и требовали восстановить к ним доступ. Вскоре после начала боевых действий на Украине YouTube запретил монетизацию некоторым российским изданиям, а затем начал блокировку страниц российских телеканалов.

Весной газета The Telegraph сообщила, что британский Центр правительственной информации (Government Information Cell, GIC), покупал рекламу в российских социальных сетях, в том числе «Вконтакте», для борьбы с «российской дезинформацией» по поводу конфликта на Украине. В VK заявили, что информация не соответствует действительности, а вся реклама на платформе соцсети проходит модерацию и должна соответствовать законодательству.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Германия Франция пропаганда цензура
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