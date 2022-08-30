Bloomberg узнал об идее ФРГ и Франции научить россиян медиаграмотности

Берлин и Париж предложили Евросоюзу подумать о «творческих путях», которые позволят «бороться с пропагандой внутри России», обходить цензуру в интернете и получать независимую информацию, узнал Bloomberg

Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency)

Германия и Франция предложили принять меры «по борьбе с пропагандой внутри России», чтобы «вбить клин» между представителями российских властей и гражданами страны, сообщает Bloomberg. По данным агентства, Берлин и Париж направили государствам-членам ЕС документ «Защита международного порядка в эпоху системного соперничества: отношения между Евросоюзом и Россией», подготовленный техническими экспертами.

Как пишет агентство, в неофициальном документе Берлин и Париж призывают ЕС изучать «творческие пути», позволяющие распространять независимую информацию внутри России. План включает использование «технических мер против российской цензуры» в интернете, а также предоставление русскоязычного контента для русскоговорящих, которые проживают за рубежом.

Еще одно предложение подразумевает финансирование курсов по медиаграмотности на русском языке, которые могли бы распространять видеоблогеры на YouTube, Facebook (компания Meta, которой принадлежит соцсеть, признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена), TikTok, Telegram и «ВКонтакте», сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

Германия и Франция также призывают ЕС поддерживать каналы связи с властями России, несмотря на вводимые санкции, чтобы свести к минимуму риск непреднамеренной эскалации и сохранить «минимальное сотрудничество» по таким вопросам, как ядерная сделка с Ираном.

По данным Bloomberg, документ распространили среди стран — членов ЕС в преддверии встречи министров иностранных дел в Праге 30-31 августа, на которой будет обсуждаться тема запрета на выдачу виз российским туристам.

Читайте на РБК Pro Pro Распознаем будущего руководителя: как определять потенциал сотрудников Распознаем будущего руководителя: как определять потенциал сотрудников Статьи Pro С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку Кейсы Pro «Меня это бесит»: как правильно злиться на работе — Fast Company «Меня это бесит»: как правильно злиться на работе — Fast Company Статьи Pro В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось Статьи Pro В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит Статьи Pro Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты» Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты» Статьи Pro Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет Инструкции Pro Ждать ли краха на мировом рынке складской недвижимости Ждать ли краха на мировом рынке складской недвижимости Статьи

В марте, вскоре после начала военной операции на Украине, в России приняли закон, который предусматривает уголовную ответственность за фейки о действиях российских войск. Роскомнадзор потребовал от СМИ, которые освещают происходящее, опираться только на данные официальных российских источников. С начала боевых действий ведомство заблокировало на территории России сотни российских и зарубежных изданий. Под блокировку попали и соцсети — Facebook, Instagram (также принадлежит Meta, признанной российским судом экстремистской и запрещенной в стране) и Twitter.

В то же время российские власти неоднократно предъявляли претензии YouTube за блокировку различных каналов, в том числе государственных СМИ, и требовали восстановить к ним доступ. Вскоре после начала боевых действий на Украине YouTube запретил монетизацию некоторым российским изданиям, а затем начал блокировку страниц российских телеканалов.

Весной газета The Telegraph сообщила, что британский Центр правительственной информации (Government Information Cell, GIC), покупал рекламу в российских социальных сетях, в том числе «Вконтакте», для борьбы с «российской дезинформацией» по поводу конфликта на Украине. В VK заявили, что информация не соответствует действительности, а вся реклама на платформе соцсети проходит модерацию и должна соответствовать законодательству.