Республиканец заявил о риске смерти Байдена до инаугурации

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден из-за преклонного возраста может не дожить до инаугурации в случае своей победы на выборах. Об этом заявил республиканец, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест в ходе своей агитационной встречи с избирателями, передает The Washington Post.

«Я имею в виду, что мы все знаем, что Сонный Джо (так Байдена называют республиканцы — РБК), вероятно, не дотянет до 20 января (день инаугурации — РБК). Поэтому есть хорошие шансы на то, что вашим президентом может быть Камала Харрис. Это не смешно», — заявил вице-губернатор.

Форест отметил, что в случае смерти Байдена его должность займет выдвинутая демократами в качестве кандидата на пост вице-президента США Камала Харрис. Он добавил, что Харрис — «самый левацкий кандидат» в истории США.

Раннее Джо Байден выбрал 55-летнюю Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты. В последние годы она работала сенатором от Калифорнии. В случае победы демократа, она станет первой в истории США темнокожей женщиной, претендующей на пост второго лица в государстве.

