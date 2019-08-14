«Единая Россия» удалила с сайта биографию Беглова

«Единая Россия» удалила со своего сайта страницу с биографией кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова, после того как на дебатах он назвал себя беспартийным. На это обратила внимание «Новая газета».

При этом страница осталась доступна в кэше.

На первых дебатах, которые прошли 13 августа, Беглов заявил, что является единственным беспартийным среди кандидатов в губернаторы Петербурга. «Для меня есть одна партия — это наши горожане», — сказал он.

Помимо самовыдвиженца Беглова на пост губернатора претендуют Михаил Амосов от «Гражданской платформы», Владимир Бортко от КПРФ и Надежда Тихонова от «Справедливой России».