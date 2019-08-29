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Социологи описали портрет «идеального губернатора» для Петербурга
Социологи перед выборами губернатора Петербурга на основе опроса жителей города составили «портрет идеального губернатора». Респонденты хотят от него порядочности и хозяйственности
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Совесть и хозяйственность

Петербургские избиратели назвали главные качества идеального градоначальника. Они описаны в аналитическом отчете «Образ идеального губернатора» проекта «Открытое мнение» (есть у РБК). Портрет «идеального губернатора» составляли руководитель исследовательской группы ЦИРКОНа Игорь Задорин и завкафедрой социологии и психологии политики МГУ Елена Шестопал.

Авторы опроса в июле провели уличные и телефонные интервью с 1012 респондентами, жителями Петербурга старше 18 лет.

Главными качествами идеального губернатора в открытых вопросах большинство респондентов назвали профессиональные. Среди них с большим перевесом лидирует запрос на хозяйственные качества, говорится в исследовании. В целом среди положительных качеств респонденты чаще называют те, которых им не хватает во власти, отмечают социологи.

Для большинства респондентов важно, чтобы губернатор был беспартийным. Количество избирателей, которые предпочитают не связанного с партией градоначальника, более чем в два раза больше тех, кто хотел бы иметь партийного губернатора (46 против 21%).

На втором месте среди желаемых качеств были названы «общечеловеческие добродетели» — забота о людях, честность и ответственность. По мнению респондентов, идеальный губернатор также должен уметь вести публичную полемику, иметь самостоятельные взгляды.

О том, что они предпочитают публичного политика непубличному, заявили 70% от общего числа опрошенных. Также среди желаемых качеств избиратели назвали активность и трудолюбие, интеллигентность и толерантность, а помимо этого — жесткость и пробивные способности.

«Мягкий» рейтинг

В ходе исследования респондентам предлагалось назвать имена людей, за которых они бы проголосовали на выборах петербургского главы (не только участников избирательной кампании), и тех, за кого они не проголосовали бы никогда. Чаще всего среди тех, за кого петербуржцы готовы отдать свой голос, они называли действующего врио губернатора Александра Беглова (40%). За ним с большим отрывом следуют отказавшаяся от участия в выборах депутат петербургского заксобрания Оксана Дмитриева (10%) и кандидат от КПРФ, депутат Госдумы, режиссер Владимир Бортко (8%). Наибольший антирейтинг у телеведущей и экс-кандидата в президенты Ксении Собчак (57%), за ней следует Беглов (14% антирейтинга) и глава «Газпрома» Алексей Миллер (13%).

Проблемность кампании для врио заключаются в том, что он пока не является публичным политиком и не умеет держаться на публике, считает политолог Дмитрий Фетисов.

Лишь единицы из опрошенных упомянули манеру поведения, возраст, здоровье и другие внешние особенности образа идеального губернатора. «В наших предыдущих исследованиях образов реальных губернаторов внешние параметры образа всегда обсуждались, — говорится в исследовании. — У кого-то они имели больший вес, у кого-то — меньший, но всегда фигурировали».

Замдиректора Левада-центра Денис Волков раскритиковал исследование «Открытого мнения» за недостаточное внимание к важным, по его мнению, вопросам питерской кампании — какой вероятный расклад голосования, какая ожидается явка. «Это снижает ценность такого исследования, — сказал он РБК. — Они спросили все вокруг и не спросили главного». Претензий к методологии у социолога нет.

Каким не должен быть губернатор

Исследователи попросили респондентов назвать и неприемлемые для идеального губернатора качества. На первое место в этом рейтинге попали неподобающие моральные качества, причем с большим отрывом лидирует коррумпированность. Опрошенные заявляли, что не хотели бы видеть в кресле градоначальника вора и бандита, отмечает Задорин.

На втором месте оказались негативные психологические качества. Среди них опрошенные назвали хамство, цинизм, безразличие к нуждам граждан, халатность и высокомерие власти, ее закрытость от горожан. На третьем месте по числу неподходящих для губернатора качеств — бесхозяйственность и расточительство.

«Большая часть опрошенных при оценке реальных кандидатов на этот пост будет руководствоваться не столько партийными, политическими или идеологическими критериями, сколько критериями моральными и психологическими», — отмечают авторы исследования.

Среди неприемлемых черт были названы старость, плохое физическое здоровье, вредные привычки. Респонденты одновременно опасаются и слишком молодых, не имеющих опыта претендентов на должность губернатора: 46% предпочитают более опытного политика в годах, а 36% — молодого.

Помимо перечисленных вопросов респондентам предлагалось выбрать из двух утверждений: предпочитают ли они жесткого или гибкого руководителя, уроженца города или нового человека и так далее.

62% предпочитают гибкого, а не авторитарного (его поддержали бы 30%) руководителя. Также большинство респондентов — 58% — хотели бы видеть на посту главы города человека, который не боится быть в оппозиции, а не того, кто старается сотрудничать с любой властью (33%).

Из числа опрошенных 39% высказались за политика, не имеющего связей с Русской православной церковью (предшественника Беглова, Георгия Полтавченко, критиковали за излишнюю религиозность). В то же время 33% готовы поддержать политика, имеющего тесные связи с РПЦ. Комментируя назначение Беглова, его знакомые рассказывали РБК, что все заседания возглавляемого им Совета при президенте по делам казачества начинались с молебна или литургии.

Авторы: Евгения Кузнецова, Владимир Дергачев
Теги: Санкт-Петербург, Выборы
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