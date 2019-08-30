В Польше заявили о визите Трампа в страну в ближайшие месяцы

В Польше заявили о визите Трампа в страну в ближайшие месяцы

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Польшу в ближайшие месяцы. Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, пишет TVN24.

«Трамп лично позвонил президенту Дуде и извинился за ситуацию с отменой его визита в Варшаву из-за урагана, который, как ожидается, обрушится на южные штаты в эти выходные. Трамп решил, что не может покинуть США», — сказал он.

Дональд Трамп должен был посетить Польшу с 31 августа по 2 сентября. Американский лидер планировать принять участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Кроме того, там он планировал встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Позже стало известно, что Трамп не поедет в Польшу из-за приближающегося к Флориде урагана «Дориан». Ранее в штате ввели режим ЧС. Уточнялось, что вместо Трампа Варшаву посетит вице-президент США Майк Пенс.