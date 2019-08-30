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Политика ,  
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В ВМС Украины сообщили о прибытии в аэропорт Киева родных заключенных
По словам советника главы ВМС Украины, в киевском аэропорту приземлился некий военный самолет. Она не смогла уточнить, прилетели ли на нем задержанные в России украинцы
Виктория Христенко (в центре) (Фото: Лиза Антонова / РБК)

В Киевский аэропорт Жуляны начали приезжать родственники украинцев, которые были взяты под стражу в России, сообщила советник главкома ВМС Украины Виктория Христенко, передает корреспондент РБК.

По ее словам, несколько минут назад там приземлился военный самолет. «Я видела военный борт, не знаю, моряки это или нет. Надеюсь, что это они. Никаких официальных подтверждений у меня нет», — уточнила она.

Собеседник РБК, близкий к офису президента Украины, не подтвердил информацию о прибытии в Жуляны самолета с украинскими заключенными.  

Общество
Обмен заключенными между Украиной и Россией. Что известно к 10:30

Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что процесс обмена заключенными с Россией еще не завершен. Так они опровергли сообщение сотрудницы Рады Анна Исламовой, которое перепечатал на своей странице в Facebook генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. В записи говорилось, что обмен завершился и «моряки, [Олег] Сенцов, [Николай] Карпюк, [Владимир] Балух, [Павел] Гриб» уже летят на родину.

В июне президент Украины Владимир Зеленский попросил российского лидера Владимира Путина освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Через месяц главы государств в ходе телефонного разговора обсудили работу по возвращению удерживаемых лиц.

В конце августа источники РБК сообщили, что переговоры по обмену между Москвой и Киевом находятся в финальной стадии. По данным собеседника, знакомого с ходом переговоров, обсуждался вариант обмена по формуле «33 на 33», без учета главного редактора украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского.

Авторы: Елизавета Антонова, Константин Нагаев
Теги: обмен заключенными, ВМС Украины
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