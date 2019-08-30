В ВМС Украины сообщили о прибытии в аэропорт Киева родных заключенных

В ВМС Украины сообщили о прибытии в аэропорт Киева родных заключенных

По словам советника главы ВМС Украины, в киевском аэропорту приземлился некий военный самолет. Она не смогла уточнить, прилетели ли на нем задержанные в России украинцы

Виктория Христенко (в центре) (Фото: Лиза Антонова / РБК)

В Киевский аэропорт Жуляны начали приезжать родственники украинцев, которые были взяты под стражу в России, сообщила советник главкома ВМС Украины Виктория Христенко, передает корреспондент РБК.

По ее словам, несколько минут назад там приземлился военный самолет. «Я видела военный борт, не знаю, моряки это или нет. Надеюсь, что это они. Никаких официальных подтверждений у меня нет», — уточнила она.

Собеседник РБК, близкий к офису президента Украины, не подтвердил информацию о прибытии в Жуляны самолета с украинскими заключенными.

Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что процесс обмена заключенными с Россией еще не завершен. Так они опровергли сообщение сотрудницы Рады Анна Исламовой, которое перепечатал на своей странице в Facebook генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. В записи говорилось, что обмен завершился и «моряки, [Олег] Сенцов, [Николай] Карпюк, [Владимир] Балух, [Павел] Гриб» уже летят на родину.