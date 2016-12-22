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Трамп потребовал оценить законность действий ФБР по «российскому досье»
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Трамп потребовал оценить законность действий ФБР по «российскому досье»
Политика, 09:18
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Трамп потребовал оценить законность действий ФБР по «российскому досье»
Верховный суд должен инициировать расследование о фальсификации сотрудниками ФБР и Минюста США материалов, на основе которых началось расследование о сговоре с Россией, заявил президент
Фото: Kevin Lamarque / Reruters

Президент Дональд Трамп заявил, что Верховный суд должен инициировать расследование о роли чиновников ФБР и Минюста США в организации расследования «дела о сговоре с Россией» на основе фальшивого досье, подготовленного агентом британской разведки Кристофером Стилом​, написал Трамп в своем Twitter.

При этом Трамп упомянул высокопоставленного чиновника Министерства юстиции Брюса Ора, который свидетельствовал, что «досье Стила» было сфальсифицированным, однако именно на его основе ФБР получило у судьи FISA ордер на слежку за членами предвыборного штаба республиканцев. (Суд FISA — особый орган, который рассматривает ходатайства федеральных органов о слежке за предполагаемыми агентами иностранных спецслужб.) Именно судья FISA в 2016 году выдал ордер на слежку за членами предвыборного штаба Трампа на основе представления ФБР.

«Ор рассказал ФБР, что досье было фейком, ложью, однако ФБР решило использовать его в любом случае, чтобы нанести ущерб Трампу и совершить мошенничество в суде, чтобы шпионить за кампанией Трампа», — написал президент в Twitter.

Он призвал председателя Верховного суда дать указание суду FISA провести расследование обстоятельств получения ордера и «вытащить всех этих людей» из Министерства юстиции и ФБР, а если при этом будут обнаружены факты совершения ими преступлений, возбудить уголовное дело. Сторонники Трампа неоднократно заявляли, что ордер получен обманным путем: если бы судью проинформировали, что досье подготовлено на деньги демократов — политических противников Трампа в борьбе за пост президента, он не выдал бы ордер. 

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Скандальное досье Стила, в котором говорилось об имеющемся у Москвы компромате на Трампа, а также описывалась сцена с Трампом и проститутками в российском отеле, было подготовлено на средства политических конкурентов республиканцев — штаба демократов во главе с Хиллари Клинтон. Теперь уже бывший директор ФБР Джеймс Коми неоднократно отрицал, что именно это досье стало основным документом для обвинения команды Трампа в сговоре с Москвой в ходе президентской кампании.

​Однако никаких других документов, подтверждающих эти подозрения, ФБР и Минюст так и не представили. Комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса, которые имели доступ к секретным документам, после соответствующего расследования пришли к выводу, что сговора не было и соответствующих свидетельств не существует. 

Тему сговора Трампа с Москвой перед выборами уже в течение двух лет активно поддерживают главные СМИ США, которые в ходе той кампании выступали на стороне Хилари Клинтон. Для расследования этих обвинений в мае 2017 года была создана комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера. Однако его команде в течение всего времени так и не удалось представить весомых подтверждений сговора.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Дональд Трамп , Верховный суд , ФБР
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