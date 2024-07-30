МИД оценил законность израильского удара по столице Ливана

Москва считает действия Израиля, нанесшего удар по Бейруту под предлогом ответа на атаку в районе Голанских высот, нарушением международного права. Целью ЦАХАЛ был один из командиров «Хезболлы»

Фото: Ahmed Al-Kerdi / Reuters

Удар Израиля по Ливану является грубым нарушением международного права, заявили в пресс-службе МИД России агентству ТАСС.

Удар по столице Ливана, городу Бейрут, был нанесен вечером 30 июля, его целью, как заявляла израильская армия, был высокопоставленный командир группировки «Хезболла», которого военные назвали ответственным за гибель детей в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Корреспонденту ТАСС источник в администрации района Харет-Хорейк сообщил, что по предварительной информации, погибли два командира вооруженных формирований.Удар пришелся по госпиталю Бахман, в 100 метрах от штаба «Хезболлы».

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27 июля ракета попала в Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате чего погибли 11 детей и пострадали несколько десятков человек. Израиль обвинил в причастности к атаке группировку «Хезболла», базирующуюся в Ливане. Группировка причастность к атаке не признала, однако за час до сообщения об ударе по Мадждаль-Шамсу «Хезболла» сообщила о ракетной атаке в ответ на обстрелы Израилем населенных пунктов на юге Ливана. Официальные власти Ливана осудили обстрел Мадждаль-Шамса. «Правительство Ливана осуждает все акты насилия и нападения на любых мирных жителей и призывает к немедленному прекращению боевых действий на всех фронтах», — говорилось в заявлении Бейрута. Голанские высоты — территория площадью около 1800 кв. км, которая до войны 1967 года была частью Сирии. В ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал эти земли и впоследствии принял закон, юридически включивший Голаны в состав еврейского государства.Сирия до сих пор считает Голанские высоты своей территорией, а их возвращение — важнейшим условием подписания мирного соглашения с Израилем. К деоккупации территории призывает и ООН.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац после удара по Голанским высотам заявил, что «Хезболла» пересекла все красные линии, и предупредил о близости полномасштабной войны с группировкой и Ливаном.