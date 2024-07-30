«Страна» рассказала, как служат бывшие заключенные в ВСУ

Осужденные проходили осмотр в колонии, там же подписывали контракт и отправлялись в части. Для них не существует отдельных подразделений, но живут они отдельно от других военных, увольнительные им не дают

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Треть заключенных, подписавших контракты о службе в украинских вооруженных силах (ВСУ), ранее получили срок за тяжкие преступления, в том числе убийства, бандитизм и вымогательство, пишет «Страна» со ссылкой на источники в Государственной пенитенциарной службе Украины. Издание рассказало, как служат в армии те, кто ранее отбывал срок.

Первая волна добровольцев из числа заключенных подали заявления о поступлении на службу сразу после того, как в стране вступил в силу соответствующий закон.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 27 мая, документ разрешает освобождать по УДО и мобилизовывать осужденных по нетяжким статьям. Приговоренных за тяжкие и особо тяжкие преступления по закону мобилизовать нельзя.

По данным «Страны», тогда первая группа осужденных получили условно-досрочное освобождение по ускоренной процедуре и подписали контракт с Минобороны Украины. Один из мобилизованных, Алексей М., рассказал порталу, что заключенные проходили военно-врачебную комиссию в колонии и там же заключали контракт. Из колоний, со слов мужчины, осужденных перевозили в учебные части под конвоем.

«После подписания всех нас перевели в отдельный барак. А через сутки за нами приехали «покупатели» из армии. Погрузили в автобусы и под конвоем нацгвардейцев перевезли в учебку. По приезду рассказали, что нам не положены увольнительные, отпуска — то, что положено для других военных. Живем в отдельном бараке, но питаться ходим в общую столовую», — рассказал собеседник издания.

Периметр вокруг учебной части охраняется обычными мобилизованными. Сбежавших возвращают обратно в колонию, им добавляют срок за дезертирство, сообщил Алексей М.

Осужденные проходят обучение в ускоренном порядке, за 30 дней. Военным запрещено покидать часть, например, ходить за покупками в соседние села, ночью их могут будить и проверять на состояние опьянения, добавил собеседник «Страны».

Он сообщил, что посылки для осужденных привозят другие военные, груз обязательно проверяют. Телефоны в части запрещены, однако они есть у большинства военнослужащих.

Другой собеседник «Страны», бывший заключенный по имени Антон Ш., отметил, что, по его мнению, вышестоящее руководство сначала отчасти боялось прибывших осужденных.

«От нас ожидали бунтов, побегов, драк с поножовщиной. <…> Пьяных драк у нас нет. Не потому, что не пьем. А потому, что все наши опытные, пьем тихо после отбоя», — рассказал он.

Некоторых осужденных уже перевели в боевые подразделения, сообщил «Стране» солдат по имени В. Отдельных частей для экс-заключенных создавать не стали, сообщил он.

В мае лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в Верховной раде заявил, что для мобилизации в рамках принятого закона можно подготовить 15–20 тыс. заключенных. Он уточнил, что такое количество человек соответствует критериям для набора в армию, сколько из них подпишут контракт, неизвестно. К концу июля из колоний в подразделения ВСУ перевели 3823 осужденных, сообщила замглавы украинского Минюста Алена Высоцкая.