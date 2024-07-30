Белоусов назвал число производимых в России в сутки FPV-дронов

Производство FPV-дронов в России резко выросло, сейчас выпуск достигает 4 тыс. в сутки, сообщил Белоусов. Путин в 2022 году поручил обеспечить дронами все боевые подразделения, власти не раз отчитывались о росте выпуска в разы

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В России резко выросло производство FPV-дронов, сейчас в стране выпускают порядка 4 тыс. таких аппаратов в сутки. Об этом сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа, передает «РИА Новости».

«Количество FPV-дронов резко увеличилось. Сейчас, я посмотрел, под четыре тысячи уже в сутки», — сказал министр во время общения с военнослужащими.

FPV-дроны (First Person View) — это квадрокоптеры или мультироторные беспилотные летательные аппараты, оснащенные камерой и передающие видео в реальном времени на устройство пилота. Человек, управляющий дроном, видит на экране своего устройства изображение так, как будто он находится в кабине.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин поставил задачу — обеспечить беспилотниками все боевые подразделения. Он подчеркнул, что опыт спецоперации на Украине показал «практически повсеместное» использование БПЛА.

К концу 2023 года экс-глава оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что объем поставок дронов в российские войска вырос в 16 раз по сравнению с началом года.

В феврале 2024 года вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал, что российский военно-промышленный комплекс нарастит объемы производства FPV-беспилотников до сотен тысяч.