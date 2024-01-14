 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Украинцам предложили собирать FPV-дроны на дому

Федоров: украинцы могут начать собирать FPV-дроны для военных у себя дома
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинцам предложили пройти онлайн-курс по сборке дронов. Если собранный беспилотник успешно пройдет испытания, его отправят военным. Российское Минобороны отчитывалось об уничтожении более 10,6 тыс. БПЛА с начала конфликта
Фото: Иван Высочинский / ТАСС
Фото: Иван Высочинский / ТАСС

Украинцы могут присоединиться к онлайн-курсу и начать самостоятельно собирать беспилотники дома для последующей передачи военным, сообщил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.

Федоров призвал граждан поучаствовать в проекте «Народный дрон». «Это инженерный курс, который научит вас, как собрать 7-дюймовый FPV-дрон [First Person View, вид от первого лица. — РБК] дома», — написал он в телеграм-канале.

Участникам предоставят доступ к онлайн-лекциям и перечню компонентов, инструментов и материалов, которые необходимо приобрести самостоятельно. Вопросы можно будет задать в сообществе инженеров, уточнил министр.

Собранный дрон нужно будет отправить инструкторам, его проверят на качество сборки, а также проведут испытания с весом. При успешном прохождении теста беспилотник передадут военным.

«Сейчас производство развивается, и пока компании набирают обороты, лично можете двигать Украину к победе, даже в тылу», — пояснил Федоров. По его словам, участники курса передели военным свыше 100 беспилотников, более 80% из них были в рабочем состоянии, остальные доработали.

Рогов заявил о подготовке Украиной «армии дронов» для удара по Запорожью
Политика
Фото:Roman Pilipey / Getty Images

В июле 2022 года на Украине стартовала программа «Армия дронов». В Госспецсвязи поясняли, что это комплексная программа, которая предусматривает системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В мае 2023 года Федоров сообщил, что на финансирование проекта удалось собрать $325 млн из разных стран мира. Он также заявлял, что Украине нужны «десятки тысяч» FPV-дронов в месяц.

Летом того же года власти заявили о намерении закупить 200 тыс. беспилотников разных модификаций для армии, к тому моменту в стране подготовили 10 тыс. операторов дронов. Глава службы спецсвязи и защиты информации Юрий Щиголь подчеркивал, что серийным производством дронов на Украине занимается около 30 компаний..

Российские власти критикуют военную помощь для Украины, в том числе поставки беспилотников. Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении украинских дронов. По данным на 13 января 2024 года, с начала военной операции ВСУ потеряли свыше 10,6 тыс. беспилотников.

Авторы
Теги
София Шошина София Шошина
Украина ВСУ беспилотники Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударе по цеху сборки беспилотников для ВСУ
Политика
NYT сообщила о снижении эффективности применения кассетных снарядов ВСУ
Политика
Военные не увидели активности ВСУ на краснолиманском направлении за сутки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 96,75 (-0,79) Инвестиции, 12 янв, 16:50 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 88,13 (-0,65) Инвестиции, 12 янв, 16:50
Politico узнала о плане «лестничного» финансирования правительства США Политика, 03:32
Wildberries после пожара откроет новый склад в Санкт-Петербурге Общество, 03:26
WP узнала подробности пропажи двух американский военных в Сомали Общество, 02:59
МИД Китая назвал тайваньский вопрос внутренним делом страны Политика, 02:43
Украинцам предложили собирать FPV-дроны на дому Политика, 02:32
Нетаньяху назвал новое условие для окончания войны в секторе Газа Политика, 02:02
Фицо заявил о поддержке НАТО, но с учетом национальных интересов Политика, 01:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Джон Керри покинет администрацию Байдена и поможет ему с переизбранием Политика, 01:21
Выдворенный из Латвии российский пенсионер прибыл в Калининград Общество, 01:05
На Украине пообещали защитить Британию в случае нападения России Политика, 00:44
Стало известно о первой пострадавшей при пожаре на складе Wildberries Общество, 00:15
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту пожара на складе Wildberries Общество, 00:07
Эксперты оценили шансы россиян на Australian Open Спорт, 00:00
В Белгороде после испытаний установят дополнительные бетонные укрытия Политика, 13 янв, 23:59