Украинцам предложили собирать FPV-дроны на дому

Федоров: украинцы могут начать собирать FPV-дроны для военных у себя дома

Украинцам предложили пройти онлайн-курс по сборке дронов. Если собранный беспилотник успешно пройдет испытания, его отправят военным. Российское Минобороны отчитывалось об уничтожении более 10,6 тыс. БПЛА с начала конфликта

Фото: Иван Высочинский / ТАСС

Украинцы могут присоединиться к онлайн-курсу и начать самостоятельно собирать беспилотники дома для последующей передачи военным, сообщил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.

Федоров призвал граждан поучаствовать в проекте «Народный дрон». «Это инженерный курс, который научит вас, как собрать 7-дюймовый FPV-дрон [First Person View, вид от первого лица. — РБК] дома», — написал он в телеграм-канале.

Участникам предоставят доступ к онлайн-лекциям и перечню компонентов, инструментов и материалов, которые необходимо приобрести самостоятельно. Вопросы можно будет задать в сообществе инженеров, уточнил министр.

Собранный дрон нужно будет отправить инструкторам, его проверят на качество сборки, а также проведут испытания с весом. При успешном прохождении теста беспилотник передадут военным.

«Сейчас производство развивается, и пока компании набирают обороты, лично можете двигать Украину к победе, даже в тылу», — пояснил Федоров. По его словам, участники курса передели военным свыше 100 беспилотников, более 80% из них были в рабочем состоянии, остальные доработали.

В июле 2022 года на Украине стартовала программа «Армия дронов». В Госспецсвязи поясняли, что это комплексная программа, которая предусматривает системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов.

В мае 2023 года Федоров сообщил, что на финансирование проекта удалось собрать $325 млн из разных стран мира. Он также заявлял, что Украине нужны «десятки тысяч» FPV-дронов в месяц.

Летом того же года власти заявили о намерении закупить 200 тыс. беспилотников разных модификаций для армии, к тому моменту в стране подготовили 10 тыс. операторов дронов. Глава службы спецсвязи и защиты информации Юрий Щиголь подчеркивал, что серийным производством дронов на Украине занимается около 30 компаний..

Российские власти критикуют военную помощь для Украины, в том числе поставки беспилотников. Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении украинских дронов. По данным на 13 января 2024 года, с начала военной операции ВСУ потеряли свыше 10,6 тыс. беспилотников.