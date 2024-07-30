В Северной Осетии сбили два беспилотника
В Северной Осетии сбили два беспилотника, сообщил глава региона Сергей Меняйло.
По его словам, дроны были уничтожены в Моздокском районе, жертв и разрушений нет.
Глава региона также напомнил о запрете на фото- и видеосъемку мест падения беспилотников. Он объяснил данные меры тем, что противник может воспользоваться кадрами в том числе для наблюдения за ходом своих операций и нагнетания паники.
Северная Осетия находится на значительном расстоянии от зоны боевых действий. От региона до города Запорожье, контролируемого Украиной, около 900 км по прямой. Впервые о перехвате украинских дронов в регионе Минобороны сообщило в начале июня.
По словам Меняйло, тогда три дрона пытались атаковать военный аэродром, жертв и разрушений не было.
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