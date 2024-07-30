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Военная операция на Украине ,  
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В Северной Осетии сбили два беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине
Беспилотники сбили в Моздокском районе, жертв и разрушений нет, сообщил глава Северной Осетии
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Северной Осетии сбили два беспилотника, сообщил глава региона Сергей Меняйло.

По его словам, дроны были уничтожены в Моздокском районе, жертв и разрушений нет.

Глава региона также напомнил о запрете на фото- и видеосъемку мест падения беспилотников. Он объяснил данные меры тем, что противник может воспользоваться кадрами в том числе для наблюдения за ходом своих операций и нагнетания паники.

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Северная Осетия находится на значительном расстоянии от зоны боевых действий. От региона до города Запорожье, контролируемого Украиной, около 900 км по прямой. Впервые о перехвате украинских дронов в регионе Минобороны сообщило в начале июня.

По словам Меняйло, тогда три дрона пытались атаковать военный аэродром, жертв и разрушений не было.

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Северная Осетия беспилотники Военная операция на Украине Сергей Меняйло
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