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Военная операция на Украине ,  
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Приставы прекратили почти 1 млн дел по долгам участников военной операции

ФССП: прекращено почти 1 млн дел по взысканию долгов с участников спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
В октябре 2022 года Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников спецоперации. По данным ФССП, за два с половиной года приставами было приостановлено почти 952 тыс. дел по взысканию долгов с этих граждан
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

За два с половиной года с начала Россией военной операции на Украине судебные приставы приостановили почти 952 тыс. дел по принудительному взысканию долгов с ее участников. Об этом сообщили РБК в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

В прошлом ноябре директор ФССП Дмитрий Аристов отчитывался о приостановке свыше 500 тыс. исполнительных производств на сумму более 50 млрд руб. Участники военной операции получают «иммунитет от списания денежного содержания», отмечал он.

В зоне военной операции находятся почти 700 тыс. российских военных, говорил в июне президент Владимир Путин. Минобороны точной численности российских военных в зоне спецоперации не раскрывает. В отношении одного человека может быть открыто несколько производств о принудительном взыскании долга.

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Отменить взыскания служба предложила в марте 2022 года, спустя месяц после начала полномасштабных боев. ФССП обосновала инициативу как способ стабилизации социально-экономической ситуации в связи с введением ограничительных мер иностранными государствами и международными организациями.

Руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева тогда рассказала РБК, что в поддержке сейчас могут нуждаться не только военнослужащие-должники, а социально уязвимые категории граждан, чьи доходы «значительно снизились на фоне инфляции и экономических потрясений». Приставы «почему-то не обращались к банкирам с просьбами отзывать исполнительные листы для тех, кто трудился в красных зонах или боролся в них за свою жизнь», — заметила эксперт.

В итоге в России был принят закон о кредитных каникулах для участников спецоперации, который в том числе предусматривает предоставление льготного периода, в течение которого заемщик может приостановить платежи или снизить их размер. Срок кредитных каникул может определить сам заемщик, но он не должен превышать срока военной службы мобилизованного (срока участия в СВО) плюс 30 дней. В случае гибели заемщика или признания его инвалидом первой группы долг полностью списывается.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Илья Пламенев Илья Пламенев, Елена Степанова Елена Степанова
судебные приставы Военная операция на Украине Долги ФССП российские военные
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