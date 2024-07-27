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Минфин России предупредил о системном долговом кризисе в мире

Минфин России призвал G20 предотвратить системный долговой кризис в мире
Замглавы Минфина России призвал G20 провести реструктуризацию суверенных задолженностей и принять меры, чтобы предотвратить системный долговой кризис. По итогам 2023 года уровень мирового долга стал рекордным — $315 трлн
Иван Чебесков
Иван Чебесков (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Мировая экономика сталкивается с удорожанием обслуживания суверенной задолженности, необходимы реструктуризация долгов и комплексные меры для предотвращения системного долгового кризиса, заявил замминистра финансов России Иван Чебесков в ходе заседания глав Минфинов и ЦБ стран G20 в Бразилии. Его слова приводятся на сайте российского Минфина.

«Большинство стран, которые испытывают трудности, связанные с задолженностью, имеют низкие и средние доходы. Это не позволяет направлять необходимые ресурсы на развитие, структурные реформы, финансирование важнейших секторов экономики и достижение целей устойчивого развития», — сказал он.

Чебесков также выразил обеспокоенность «очень высоким и продолжающим расти уровнем» долга в развитых странах. «Помимо решения вопросов с реструктуризацией долгов, требуются совместные комплексные действия для предотвращения приближения системного долгового кризиса», считает замглавы Минфина.

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Участники встречи отметили рост мировой задолженности в целом, высокие уровни дефицитов бюджетов, инфляции, колебания цен на сырьевые товары и ослабление торговых связей между странами. Министры финансов и главы Центробанков стран G20 также обсудили реформы международного налогообложения и многосторонних банков развития, устойчивое финансирование.

Мероприятия прошли 25 и 26 июля в Рио-де-Жанейро.

Согласно оценке Института международных финансов (IIF, Institute of International Finance), по итогам 2023 года уровень мирового долга побил рекорд и достиг $315 трлн. Лидерами по наращиванию заимствований оказались Китай, Индия и Мексика.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Минфин G20 долговой кризис Инфляция госдолг
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