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Политика ,  
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Евродепутаты обвинили Венгрию в создании лазеек для шпионов из России

Венгрия позволила россиянам не проходить проверки безопасности, что вызвало возмущение прежних союзников Орбана. Глава крупнейшей партии Европарламента увидел в этом угрозу безопасности для Европы

Решение Венгрии смягчить визовые ограничения для россиян угрожает безопасности Евросоюза, заявил глава Европейской народной партии Манфред Вебер в письме главе Евросовета Шарлю Мишелю, пишет Financial Times.

Новые правила могут «создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому количеству россиян въезжать в Венгрию с минимальным контролем, создавая серьезную угрозу национальной безопасности», сказано в письме.

Вебер считает, что передвижение россиян по Шенгенской зоне будет облегчено «в обход ограничений, предусмотренных законодательством ЕС», из-за чего следует «принять самые строгие меры для немедленной защиты целостности Шенгенской зоны» и не допустить, чтобы подобные послабления были приняты в дальнейшем.

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В июле Венгрия расширила список стран, граждане которых могут получать рабочие визы по ускоренной процедуре без проверок безопасности, включив туда Россию и Белоруссию. Еще весной венгерские власти объявили об ожидании 65 тыс. иностранных рабочих, которые вправе привезти с собой семьи и подать через три года заявление о получении постоянного вида на жительство (ВНЖ).

Законодательство ЕС позволяет правительствам стран-члены самостоятельно регулировать правила легальной миграции и разрешений на работу.

Депутат Европарламента Сергей Лагодинский («Зеленые») в беседе с RND назвал неправильным решение Венгрии о смягчении проверок безопасности на фоне обвинений в адрес Москвы в осуществлении гибридных атак, но отметил, что также было бы ошибкой клеймить всех россиян как «агентов режима». Российские власти отвергают подобные обвинения.

Европейская народная партия (European People's Party, EPP) — придерживается правоцентристских позиций. Это крупнейшая партия в Европарламенте (188 мест из 720). Партия ФИДЕС венгерского премьера Виктора Орбана до 2021 года входила в этой объединение, но была вынуждена покинуть ЕРР из-за националистических взглядов, после чего обхединилась со сторонниками Марин Ле Пен и другими ультраправыми политическими силами.

 

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