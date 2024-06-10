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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии Старомайорского

Минобороны сообщило о взятии села Старомайорское на юге ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Бои в районе Старомайорского велись с прошлого лета. Село расположено к югу от Великой Новоселки в ДНР
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны в сегодняшней сводке сообщило о занятии силами группировки «Восток» села Старомайорское. Этот населенный пункт находится на юге ДНР.

Село было занято российскими подразделениями в начале военной операции. Прошлым летом ВСУ временно установили контроль над ним в ходе контрнаступления.

В этом районе были также нанесены удары по позициям четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Водяное, Нескучное, Урожайное и Угледар.

На других направлениях за последние сутки произошли следующие изменения:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Гоптовка, Радянское, Тихое и отразили семь контратак;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Берестовое, Синьковка, Тимковка;
  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Верхнекаменка, Катериновка, Курахово, Дзержинск, Часов Яр;
  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Калиново, Карловка, Розовка и отразили пять контратак;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мирное, Нестерянка, Осокоровка, Тягинка.

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили в более чем 1,7 тыс. человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе САУ М109 Paladin, САУ «Акация», САУ Panzerhaubitze 2000, три САУ «Гвоздика». Средствами ПВО сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

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Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
ДНР Минобороны

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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