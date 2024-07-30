В Минобороны заявили об ударах из «Гиацинта» по опорным пунктам ВСУ

Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гиацинт» группировки российских войск «Восток» поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Опорные пункты уничтожили рядом с селом Старомайорское. В операции участвовали бойцы соединения из Приморского края.

Расчеты вели огонь с замаскированных позиций, отметили в военном ведомстве. В ответ на подобные удары ВСУ совершают атаки беспилотниками.

«Ночью летает «Баба-яга», двигаться опасно, а днем, когда солнышко светит, атакуют FPV-дроны. Поэтому стараемся выбирать такое время, когда более-менее сумерки либо очень плохая погода: дождь, туман, плохая видимость», — рассказал механик-водитель САУ с позывным «Стальной».

Советская 152-мм армейская самоходная пушка «Гиацинт» была разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения. Она предназначена для подавления и уничтожения средств ядерного нападения, поражения живой силы и боевой техники противника в местах сосредоточения и в опорных пунктах.

В конце июля Минобороны сообщило, что расчет ракетного комплекса «Искандер» нанес удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Краматорске в ДНР. Российские военные также атаковали место скрытого хранения артиллерийского вооружения и бронетанковой техники и склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

В результате удара были уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, пять РСЗО «Град», пять танков и около десяти боевых бронемашин.