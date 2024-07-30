Матвиенко предложила ограничить рекламу компаний «по списанию долгов»

Валентина Матвиенко (Фото: Совет Федерации РФ)

В России необходимо на законодательном уровне ограничить рекламу компаний «по списанию долгов», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании совета по развитию финансового рынка.

По ее словам, так называемые «раздолгители» представляют из себя обыкновенных мошенников, которые на деле не помогают со списанием долгов, но «тянут с граждан деньги» за информацию о сущетсвующих бесплатных механизмах о снижении долговой нагрузки.

«Вопрос об установлении специальных требований к рекламе, размещаемой такими компаниями назрел давно. И здесь мы, как законодатели, запаздываем. Прошу с Банком России проработать эту тему и подготовить необходимые законодательные предложения», — сказала Матвиенко.

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